Ngọc Trinh lộ ảnh gầy như cây tăm khô, vòng 1 bốc lửa như "không cánh mà bay"

Diện chiếc đầm hai dây gợi cảm nhưng "nữ hoàng nội y" đã để lộ hình thể quá ốm, thấy rõ cả xương ở cổ và tay.

Mới đây, trên trang cá nhân của ông bầu Khắc Tiệp, khi khoe ảnh tiệc tùng ấm cúng bên gà cưng và các đồng đội, anh đã vô tình để lộ khoảnh khắc không đẹp như tranh của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Cụ thể, nàng diện một chiếc đầm 2 dây cực kỳ sexy những tưởng như bao lần, người xem sẽ được ngắm đã mắt vòng 1 đồ sộ của mẫu nữ nhưng không thân hình gầy gò trơ xương ở cổ và tay của cô đã khiến ai nấy cũng xót xa.

Vẻ nóng bỏng thường thấy trên các mặt báo của Ngọc Trinh đâu mất rồi? Vòng 1 bốc lửa của chân dài Trà Vinh đã không cánh mà bay dù diện váy 2 dây lồ lộ như thế.

Có vẻ như nếu không có "phụ tùng" độn đẩy thì cặp tuyết lê của Ngọc Trinh cũng thường mà thôi, nếu không muốn nói là lép. Nhiều dân mạng còn bình luận không thương tiếc, chê bai body của nữ hoàng nội y: "Trông Ngọc Trinh như cây tăm khô khan ghê nhỉ", "Gầy thế"...

Thời gian gần đây, cô nàng thường xuyên bị chê bai hình thể khi vòng một ngày càng xuống cấp. Nhiều lần dù để bán thân hay diện đồ không nội y, Ngọc Trinh đều cho thấy vòng 1 không được bồng bềnh như trước, thậm chí có khoảnh khắc còn phẳng lì như bức tường.

Ngọc Trinh như "truổng cời" khi tập luyện khiến khối người phải đỏ mặt Ngọc Trinh diện chiếc quần tập bó chịt gần tiệp màu da khiến người xem tưởng cô đang không mặc gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-lo-anh-gay-nhu-cay-tam-kho-vong-1-boc-lua-nhu-khong-canh-ma-bay-437296.html