Ngọc Trinh lộ ảnh gầy như cây tăm khô, vòng 1 bốc lửa như "không cánh mà bay"

Giải trí 19/11/2021 09:44

Diện chiếc đầm hai dây gợi cảm nhưng "nữ hoàng nội y" đã để lộ hình thể quá ốm, thấy rõ cả xương ở cổ và tay.

Mới đây, trên trang cá nhân của ông bầu Khắc Tiệp, khi khoe ảnh tiệc tùng ấm cúng bên gà cưng và các đồng đội, anh đã vô tình để lộ khoảnh khắc không đẹp như tranh của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Cụ thể, nàng diện một chiếc đầm 2 dây cực kỳ sexy những tưởng như bao lần, người xem sẽ được ngắm đã mắt vòng 1 đồ sộ của mẫu nữ nhưng không thân hình gầy gò trơ xương ở cổ và tay của cô đã khiến ai nấy cũng xót xa. 

Ngọc Trinh lộ ảnh gầy như cây tăm khô, vòng 1 bốc lửa như 'không cánh mà bay' - Ảnh 1

Vẻ nóng bỏng thường thấy trên các mặt báo của Ngọc Trinh đâu mất rồi? Vòng 1 bốc lửa của chân dài Trà Vinh đã không cánh mà bay dù diện váy 2 dây lồ lộ như thế.

Ngọc Trinh lộ ảnh gầy như cây tăm khô, vòng 1 bốc lửa như 'không cánh mà bay' - Ảnh 2

Có vẻ như nếu không có "phụ tùng" độn đẩy thì cặp tuyết lê của Ngọc Trinh cũng thường mà thôi, nếu không muốn nói là lép. Nhiều dân mạng còn bình luận không thương tiếc, chê bai body của nữ hoàng nội y: "Trông Ngọc Trinh như cây tăm khô khan ghê nhỉ", "Gầy thế"...

Ngọc Trinh lộ ảnh gầy như cây tăm khô, vòng 1 bốc lửa như 'không cánh mà bay' - Ảnh 3

Thời gian gần đây, cô nàng thường xuyên bị chê bai hình thể khi vòng một ngày càng xuống cấp. Nhiều lần dù để bán thân hay diện đồ không nội y, Ngọc Trinh đều cho thấy vòng 1 không được bồng bềnh như trước, thậm chí có khoảnh khắc còn phẳng lì như bức tường.

Ngọc Trinh như "truổng cời" khi tập luyện khiến khối người phải đỏ mặt

Ngọc Trinh như "truổng cời" khi tập luyện khiến khối người phải đỏ mặt

Ngọc Trinh diện chiếc quần tập bó chịt gần tiệp màu da khiến người xem tưởng cô đang không mặc gì.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y nữ hoàng nội y Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc