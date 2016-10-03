Ngọc Châu vượt cô gái 1,55 m để đăng quang Next Top Model

Giải trí 03/10/2016 03:00

Ngọc Châu chính thức trở thành Quán quân 'Vietnam's Next Top Model' mùa thi thứ 7!

Vào ngày 2/10, đêm Chung kết "Vietnam's Next Top Model 2016" chính thức diễn ra. Top 4 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm Thùy Trang, Huy Quang, Fung La, Ngọc Châu và một thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất để quay lại là Minh Phong đã cùng tranh tài để giành lấy ngôi vị Quán quân. 

Quán quân mùa giải trước Hương Ly cùng top 18 thí sinh được lọt vào Nhà chung mùa giải năm nay cũng hội tụ đầy đủ trong đêm nay. Các khách mời như Hoàng Thùy Linh và Trọng Hiếu đã cống hiến những tiết mục vô cùng hấp dẫn.

Đến với phần công bố kết quả được mong chờ nhất, host Thanh Hằng nhận xét Huy Quang có nhiều ưu điểm nhưng cần chứng mình mình xứng đáng hơn nữa. Ngọc Châu cần cân bằng lại mọi thứ đang có thì sẽ thành công, còn Fung La là cô gái có chiều cao hạn chế nhưng có sức mạnh vô biên. Và Quán quân "Vietnam's Next Top Model 2016" chính là... Ngọc Châu.

Ngọc Châu là Quán quân mới của Vietnams Next Top Model 2016! - Ảnh 1.

Ngọc Châu là Quán quân mới của Vietnams Next Top Model 2016! - Ảnh 2.

Ngọc Châu là Quán quân mới của Vietnams Next Top Model 2016! - Ảnh 3.

 

Cô sở hữu chiều cao 1,74 m cùng gương mặt hài hòa, dễ chiếm được cảm tình của các nhãn hàng. 

Trước khi công bố, host Thanh Hằng nhận xét: "Huy Quang em có bề ngoài hoàn hảo, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là liệu em có nhiều đột phá hay không. Ngọc Châu nếu cân bằng được giữa người mẫu high-fashion và người mẫu thương mại thì sẽ thành công. 

La Thanh Thanh nếu em là quán quân, em sẽ ghi tên vào lịch sử Vietnam's Next Top Model. Em cho mọi người thấy năng lượng là vô hạn. Chủ đề năm nay dành cho em!".

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