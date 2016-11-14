Ngân Pokemon 98 và Mon 2K bất ngờ đến nhà Lương Bằng Quang làm điều này

Sau khi gây bão cộng đồng mạng với các clip gây sốc, Ngân Pokemon 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) và Mon 2K (Trần Ngọc Ánh, SN 2000) dần hoàn thiện bản thân để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Mới đây, hai hot girl tham gia tranh tài cuộc thi Khởi đầu ước mơ do HTV tổ chức.

Theo Ngọc Ngân chia sẻ, cô và bạn thân đam mê ca hát từ nhỏ nên đắn đo mãi cả hai mới dám quyết định nộp hồ sơ dự thi. "Ban đầu bọn mình hơi run và hồi hộp nhưng đến nơi thấy rất nhiều thí sinh có cùng sở thích nên bản thân cũng bớt căng thẳng, thoải mái dự thi hơn" - Ngân bày tỏ.