Ngân Pokemon 98 và Mon 2K bất ngờ đến nhà Lương Bằng Quang làm điều này

Ca sĩ Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải hình ảnh thân thiết bên hai hot girl Ngân 98 và Mon 2K tại nhà riêng.
Sau khi gây bão cộng đồng mạng với các clip gây sốc, Ngân Pokemon 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) và Mon 2K (Trần Ngọc Ánh, SN 2000) dần hoàn thiện bản thân để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Mới đây, hai hot girl tham gia tranh tài cuộc thi Khởi đầu ước mơ do HTV tổ chức.
Theo Ngọc Ngân chia sẻ, cô và bạn thân đam mê ca hát từ nhỏ nên đắn đo mãi cả hai mới dám quyết định nộp hồ sơ dự thi. "Ban đầu bọn mình hơi run và hồi hộp nhưng đến nơi thấy rất nhiều thí sinh có cùng sở thích nên bản thân cũng bớt căng thẳng, thoải mái dự thi hơn" - Ngân bày tỏ.
Sau đó, hai hot girl bất ngờ xuất hiện tại nhà của nam ca sĩ - nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Thầy Quang và 2 bé Pokemon and Doremon". Khoảnh khắc cả ba thân thiết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với hàng nghìn lượt like (thích) và bình luận. Không ít ý kiến tỏ ra ngỡ ngàng và thắc mắc rằng họ đang làm gì?\
Clip Ngân Pokemon 98 và Mon 2K tại nhà Lương Bằng Quang:
Vài giờ sau, Ngân Pokemon chia sẻ clip ngắn thể hiện ca khúc Điều anh biết (Dương Đức Anh) hút gần nửa triệu lượt xem. Trong clip, Ngân 98 ngồi trong một studio sang trọng với đầy đủ thiết bị, thể hiện ca khúc một cách đầy tự tin. Tuy chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 phút nhưng mọi người có dịp thưởng thức giọng ca của hot girl sinh năm 1998. Theo các nhận xét từ dân mạng, chất giọng của Ngân tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng khá trong trẻo và có tình cảm.
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