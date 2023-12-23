Ngân hàng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 “Nâng bước tương lai”

Giải trí 23/12/2023 08:25

Tiếp tục nối dài các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, vừa qua, Nam A Bank đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHVVN) 2023 thực hiện dự án thiện nguyện “Nâng bước tương lai” cho các em nhỏ kém may mắn.

Chuỗi hoạt động đã trao tặng “Tủ thuốc cho em”, tiền mặt, nhu yếu phẩm cho nhiều mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội tại các tỉnh thành như Bến Tre, Bảo Lộc, Đà Lạt.

Ngân hàng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 “Nâng bước tương lai” - Ảnh 1

Những món quà trao tay giúp những ngày giáng sinh thêm ấm áp

Cụ thể, Nam A Bank cùng Top 40 HHHVVN - Miss Cosmo Vietnam 2023 thăm hỏi và tặng quà cho gần 500 em nhỏ, người già neo đơn tại mái ấm Đức Quang (Bến Tre), mái ấm Ánh Sao, Tín Thác (Bảo Lộc), Làng trẻ SOS, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Ngân hàng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 “Nâng bước tương lai” - Ảnh 2

Những loại thuốc thông dụng như hạ sốt, thuốc ho...  đã lắp đầy “Tủ thuốc cho em”

Trong đó, “Tủ thuốc cho em” mà Nam A Bank đồng hành cùng các thí sinh HHHVVN 2023 là một trong những dự án cộng đồng trọng tâm của cuộc thi năm nay. Dự án góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ và người già neo đơn. Bởi, đây là những hoàn cảnh yếu thế, cần được quan tâm, chăm sóc từ các đơn vị, nhà hảo tâm và toàn xã hội.

Ngân hàng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 “Nâng bước tương lai” - Ảnh 3

Các em sẽ được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt hơn

Đồng thời, những món quà là nhu yếu phẩm, tiền mặt, thuốc men cũng được trao tặng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tiếp bước các em đến trường. Hơn hết, đó còn là giá trị của tinh thần “tương thân tương ái”, sự xoa dịu, động viên mang ý nghĩa thiết thực để những mảnh đời kém may mắn tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Ngân hàng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 “Nâng bước tương lai” - Ảnh 4

Sự quan tâm, động viên còn là món quà tinh thần ý nghĩa cho các em tại Mái ấm

“Sự hồn nhiên, vui tươi và nỗ lực của các con hôm nay được tạo nên nhờ những vòng tay yêu thương của nhà hảo tâm, trong đó có Nam A Bank và các thí sinh HHHVVN 2023. Thay mặt mái ấm, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tủ thuốc cũng như chăm lo, ổn định đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho các con…”, đại diện Làng trẻ SOS Đà Lạt chia sẻ.

Trước đó, Nam A Bank đồng hành cùng thí sinh Miss Cosmo Vietnam đạp xe vòng quanh các cung đường TP.HCM lan tỏa thông điệp "No Cash - No Trash", bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng tiền mặt. Đồng thời trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn tại Long An...

Ngân hàng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 “Nâng bước tương lai” - Ảnh 5

Nam A Bank cùng thí sinh HHHVVN 2023 lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng

Nam A Bank không chỉ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức HHHVVN trong các hoạt động cộng đồng trước, trong và sau cuộc thi. Ngân hàng này còn hỗ trợ các thí sinh về mặt tài chính, cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tài chính – ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại với nhiều đặc quyền và ưu đãi.

Song song đó, Nam A Bank tham gia tư vấn, hỗ trợ và định hướng cho các người đẹp phát triển tiềm năng bản thân, đặc biệt là các kỹ năng quản lý tài chính, truyền cảm hứng đến cộng đồng trong chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Năm nay, với chủ đề Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi, chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng Ban tổ chức thực hiện trọng trách đi tìm cô gái Hoàn Vũ với nội lực và sự nỗ lực của chính bản thân, tạo ra sức ảnh hưởng đến cộng đồng thông qua hành động. Song song đó, các người đẹp sẽ là đại sứ, cánh tay nối dài cùng Nam A Bank lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp tục thực hiện các dự án mang ý nghĩa cho cộng đồng”, đại diện Nam A Bank nhấn mạnh.

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