Ngắm chân dung con gái xinh đẹp của Lê Giang - Duy Phương giữa tâm bão ồn ào 'Sau ánh hào quang'

Tuy không chia sẻ nhiều về mình nhưng Lê Lộc vẫn khiến khán giả nhớ mãi về hình ảnh một cô gái có nụ cười xinh, má lúm đồng tiền duyên dáng và giọng nói truyền cảm.

Mới đây, con gái của đôi nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phương khiến nhiều người chú ý khi xuất hiện trong chương trình Sau ánh hào quang cùng mẹ và anh trai.

Lê Lộc tên thật là Huỳnh Lê Lộc, sinh năm 1995, là con thứ hai của vợ chồng Duy Phương - Lê Giang. Vì từ nhỏ đã phải sống trong cảnh bố mẹ ly tán, Lê Lộc tự lập rất sớm và bắt đầu đi diễn khi chỉ mới lên 5. Nữ diễn viên năm nay vừa tròn 22 tuổi nhưng đã có tới 17 năm tuổi nghề.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lê Lộc được ba hướng đi theo nghiệp diễn khi vừa bước vào tuổi đi học. Cô từng góp mặt trong nhiều vở kịch như Xóm trọ 3D, Tôi là gay… và cả phim truyền hình như Bão mùa hè (do Đức Thịnh đạo diễn), Mặt nạ thiên thần, Con dâu… Hiện nay, Lê Lộc đang là diễn viên sinh hoạt tại Sân khấu kịch Phú Nhuận.

Khoảng một tuần trở lại đây, cuộc sống gia đình Lê Lộc bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi tập 10 chương trình Sau ánh hào quang lên sóng, kể câu chuyện mẹ nữ diễn viên bị ba cô bạo hành nhiều năm trước.

Trong khi dư luận đang xót thương cho Lê Giang thì danh hài Duy Phương lại tố ngược vợ cũ đã nói không đúng sự thật. Sự việc càng trở nên ồn ào khi nam danh hài lật lại chuyện mẹ của Lê Lộc từng nhiều lần chửi mắng chồng, thường xuyên bỏ mặc hai con để đi vũ trường ăn chơi.

Không rõ thực hư sự việc ra sao nhưng ai cũng hiểu trong câu chuyện này những người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là hai anh em Duy Phước và Lê Lộc. Phận làm con, nữ diễn viên sinh năm 1995 không dám bênh ba hay bênh mẹ, cô chỉ mong khán giả hãy bao dung cho cả hai người đã sinh ra mình.

“Đọc mà cứ nghẹn trong lòng! Chúng con không trách ba mẹ, xin mọi người cũng đừng trách ba mẹ của chúng con. Mồ côi khổ lắm ai ơi” - Lê Lộc viết.