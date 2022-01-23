Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo

Nathan Lee chỉ mời một số những người bạn thân thiết: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Phương Mai, DJ Paulo Rothaar, Art Director Ly Trương (em gái ruột của Nathan Lee),... cũng như các đại diện báo chí - truyền thông thân thiết.

Chiều 21/1, Nathan Lee đã tổ chức bữa tiệc tất niên vô cùng đặc biệt, khép lại một năm nhiều biến động và cũng là dịp để anh gửi lời tri ân đến những người đã cùng đồng hành, ủng hộ trong thời gian vừa qua. Không gian bữa tiệc được tổ chức ấm cúng và thân mật trên một du thuyền tư nhân chạy dọc sông Sài Gòn, tất cả khách trước khi lên du thuyền đều được test nhanh Covid-19 để đảm bảo sức khỏe và an toàn cộng đồng.

Đúng 17h00, du thuyền khởi hành, toàn bộ khách mời được thưởng thức rượu vang, nghe nhạc điện tử trong lúc ngắm hoàng hôn đầy rực rỡ ngay trên sông Sài Gòn. Nathan Lee xuất hiện trong phong cách khỏe khoắn, năng động cùng body săn chắc và tất nhiên như thường lệ: “dát” lên người toàn đồ hiệu!

Khi được nhiều người hỏi đùa về việc sẽ “bóc phốt” ai trong năm 2022, Nathan Lee nhấn mạnh việc từ trước đến nay, anh không quan tâm đến những ai không liên quan đến mình: “Tôi không phải thánh bóc phốt hay “ông tám” showbiz. Thời gian vừa rồi có chuyện gì trong showbiz mọi người đều vào Facebook hỏi ý kiến tôi, nhưng chuyện gì không liên quan thì tôi sẽ không trả lời. Tính tôi không thích dây dưa đến những cái tên không liên quan. Những ồn ào đó không đến từ tôi mà đến từ những người thích ồn ào, gặp phải người như tôi thì họ sẽ gặp điều mà họ xứng đáng có! Đơn giản là tôi tự vệ, bảo vệ bản thân!”.

Về việc liệu sẽ “mua bài” của ai trong năm 2022, Nathan Lee cũng hóm hỉnh cho biết: “Nhà tôi còn mua cả chùm thì bài hát có là nghĩa lí gì. Nhưng vấn đề mọi người nên hiểu chính là việc một nhạc sĩ khi bán một bài hát cho người khác không chỉ là vấn đề về tiền, việc đặt “đứa con tinh thần” đúng nơi, đúng chỗ và cho người xứng đáng thì mới là điều quan trọng nhất”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Siêu mẫu MC Phương Mai

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua đó cũng chia sẻ kỉ niệm với Nathan Lee: “Lúc đó tôi đang làm giám đốc âm nhạc cho một sự kiện của hãng xe Pháp và họ muốn có một ca sĩ hát nhạc Pháp, thế nên tôi liền nhớ đến Nathan Lee. Ấn tượng của tôi về Nathan Lee là một ca sĩ chuyên nghiệp, luôn có mặt sớm hơn giờ quy định, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ BTC và khán giả”.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ cũng cho biết đã tặng cho Nathan Lee sáng tác mà anh cảm thấy ưng ý, tâm đắc nhất trong sự nghiệp, hứa hẹn một sản phẩm âm nhạc bùng nổ trong tương lai. “Việc tôi có mua bài của ai hay không thì tùy thuộc vào đối tượng. Chứ trong năm nay tôi chỉ muốn là chính tôi, hát nhạc của mình và tận hưởng cuộc sống

Sau tiết mục giao lưu, Nathan Lee đã mời dàn khách mời xuống dưới phòng ăn để thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt sau tiết mục “bốc thăm trúng thưởng” với loạt phần thưởng vô cùng giá trị. Nathan Lee nhân dịp này cũng đã gửi lời tri ân đến những người đã yêu quý anh trong năm vừa qua cũng như chúc tất cả khách mời một năm mới thành công, hạnh phúc.