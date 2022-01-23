Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo

Giải trí 23/01/2022 22:58

Nathan Lee, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và MC Phương Mai hội ngộ trên du thuyền dịp cuối năm

Chiều 21/1, Nathan Lee đã tổ chức bữa tiệc tất niên vô cùng đặc biệt, khép lại một năm nhiều biến động và cũng là dịp để anh gửi lời tri ân đến những người đã cùng đồng hành, ủng hộ trong thời gian vừa qua. Không gian bữa tiệc được tổ chức ấm cúng và thân mật trên một du thuyền tư nhân chạy dọc sông Sài Gòn, tất cả khách trước khi lên du thuyền đều được test nhanh Covid-19 để đảm bảo sức khỏe và an toàn cộng đồng.

Nathan Lee chỉ mời một số những người bạn thân thiết: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Phương Mai, DJ Paulo Rothaar, Art Director Ly Trương (em gái ruột của Nathan Lee),... cũng như các đại diện báo chí - truyền thông thân thiết.

Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo - Ảnh 1
Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo - Ảnh 2
Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo - Ảnh 3

Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo - Ảnh 4

Nahtan Lee tổ chức tiệc trên du thuyền sang chảnh

Đúng 17h00, du thuyền khởi hành, toàn bộ khách mời được thưởng thức rượu vang, nghe nhạc điện tử trong lúc ngắm hoàng hôn đầy rực rỡ ngay trên sông Sài Gòn. Nathan Lee xuất hiện trong phong cách khỏe khoắn, năng động cùng body săn chắc và tất nhiên như thường lệ: “dát” lên người toàn đồ hiệu!

Khi được nhiều người hỏi đùa về việc sẽ “bóc phốt” ai trong năm 2022, Nathan Lee nhấn mạnh việc từ trước đến nay, anh không quan tâm đến những ai không liên quan đến mình: “Tôi không phải thánh bóc phốt hay “ông tám” showbiz. Thời gian vừa rồi có chuyện gì trong showbiz mọi người đều vào Facebook hỏi ý kiến tôi, nhưng chuyện gì không liên quan thì tôi sẽ không trả lời. Tính tôi không thích dây dưa đến những cái tên không liên quan. Những ồn ào đó không đến từ tôi mà đến từ những người thích ồn ào, gặp phải người như tôi thì họ sẽ gặp điều mà họ xứng đáng có! Đơn giản là tôi tự vệ, bảo vệ bản thân!”.

Về việc liệu sẽ “mua bài” của ai trong năm 2022, Nathan Lee cũng hóm hỉnh cho biết: “Nhà tôi còn mua cả chùm thì bài hát có là nghĩa lí gì. Nhưng vấn đề mọi người nên hiểu chính là việc một nhạc sĩ khi bán một bài hát cho người khác không chỉ là vấn đề về tiền, việc đặt “đứa con tinh thần” đúng nơi, đúng chỗ và cho người xứng đáng thì mới là điều quan trọng nhất”.

Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo - Ảnh 5

Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo - Ảnh 6

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nathan Lee tổ chức tiệc cuối năm trên du thuyền đầy đẳng cấp, tiết lộ về nhân vật sẽ bị “bóc phốt” tiếp theo - Ảnh 7

Siêu mẫu MC Phương Mai 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua đó cũng chia sẻ kỉ niệm với Nathan Lee: “Lúc đó tôi đang làm giám đốc âm nhạc cho một sự kiện của hãng xe Pháp và họ muốn có một ca sĩ hát nhạc Pháp, thế nên tôi liền nhớ đến Nathan Lee. Ấn tượng của tôi về Nathan Lee là một ca sĩ chuyên nghiệp, luôn có mặt sớm hơn giờ quy định, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ BTC và khán giả”.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ cũng cho biết đã tặng cho Nathan Lee sáng tác mà anh cảm thấy ưng ý, tâm đắc nhất trong sự nghiệp, hứa hẹn một sản phẩm âm nhạc bùng nổ trong tương lai. “Việc tôi có mua bài của ai hay không thì tùy thuộc vào đối tượng. Chứ trong năm nay tôi chỉ muốn là chính tôi, hát nhạc của mình và tận hưởng cuộc sống

Sau tiết mục giao lưu, Nathan Lee đã mời dàn khách mời xuống dưới phòng ăn để thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt sau tiết mục “bốc thăm trúng thưởng” với loạt phần thưởng vô cùng giá trị. Nathan Lee nhân dịp này cũng đã gửi lời tri ân đến những người đã yêu quý anh trong năm vừa qua cũng như chúc tất cả khách mời một năm mới thành công, hạnh phúc.

Nathan Lee: Nhà tôi còn mua cả chùm thì bài hát chẳng là nghĩa lí gì

Nathan Lee: Nhà tôi còn mua cả chùm thì bài hát chẳng là nghĩa lí gì

"Tôi không phải thánh bóc phốt hay ông tám showbiz", Nathan Lee chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Nathan Lee nam ca sĩ Nathan Lee Nathan Lee Sao Việt siêu mẫu Phương Mai

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 43 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy