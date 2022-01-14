Nam Thư bị ném đá dữ dội vì hành động này với danh hài Hoài Linh

Giải trí 14/01/2022 22:27

Vì muốn mọi người cổ vũ cho sự trở lại của Hoài Linh mà Nam Thư bị ném đá và bị chê làm lố.

Nam Thư luôn được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ có mối quan hệ rất thân thiết với NSƯT Hoài Linh. Thê nên, ngay khi nam danh hài trở lại showbiz, Nam Thư là người ủng hộ nhiệt tình nhất. 

Ít giờ trước, Nam Thư đã chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh danh hài Hoài Linh khi đi xem đàn anh diễn vở kịch Lạc Giữa Biển Người. Theo đó, Nam Thư chăm chú theo dõi buổi trình diễn và còn tự tay chụp lại khoảnh khắc khi nghệ sĩ Hoài Linh ở trên sân khấu. Ở phía hậu trường, nữ diễn viên cũng vô cùng háo hức và cười tươi rói khi chụp ảnh bên đàn anh thân thiết.

Nam Thư bị ném đá dữ dội vì hành động này với danh hài Hoài Linh - Ảnh 1

Nam Thư bị ném đá dữ dội vì hành động này với danh hài Hoài Linh - Ảnh 2

Nam Thư phấn khích khi danh hài Hoài Linh tái xuất 

Nam Thư xúc động bày tỏ: "Kịch vừa xong 1 cái là chị em tui ập lên sân khấu tặng hoa cho anh chị em diễn viên và cả ê-kíp liền. Mấy anh chị em ở dưới còn lại còn ngại ngần hông dám lên và thế là: Lên đi, lên tặng bông đi mọi người ơi, ngại gì. LÊN ĐI - LÊN ĐI - LÊN ĐI. Ô kê la? Mong anh thật nhiều sức khoẻ và sức khoẻ anh mình nha. Kỉ niệm LIÊN HOAN SÂN KHẤU KỊCH NÓI 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh".

Nam Thư bị ném đá dữ dội vì hành động này với danh hài Hoài Linh - Ảnh 3

Nam Thư bị chỉ trích làm lố khi đăng ảnh về danh hài Hoài Linh và cô không ngừng đáp trả

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, cũng xuất hiện không ít ý kiến tiêu cực dành cho những khung ảnh này của "Thập tứ cô nương". Họ cho rằng cô cố tình làm lố để chiếm spotlight và nịnh đàn anh quá lộ liễu.

Từ khóa:   Nghệ sĩ hài Nam Thư danh hài Hoài Linh Sao Việt

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