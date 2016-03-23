Trái tim tan nát vì sự ghẻ lạnh của người mà mình từng “đầu ấp tay gối”, nỗi đau của người mẹ trẻ khi chứng kiến cảnh đứa con gái duy nhất bị lừa gạt tình cảm và phải đối diện với sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên… tất cả cảm xúc bùng nổ sẽ được Prachi Desai diễn đạt chân thật trong bộ phim “Mưu đồ ẩn giấu”, phần 3.

Quả thật, Prachi Desai là một cô gái thông minh khi xây dựng hình ảnh cô nàng đa năng. Dù chưa từng được đào tạo về diễn xuất nhưng ngay khi có được vai diễn đầu tiên trong “Mưu đồ ẩn giấu”, Prachi Desai đã hoàn thành nhân vật mà cô thủ vai một cách xuất sắc và đem về hàng loạt giải thưởng danh giá cho sự nghiệp của mình.

Nếu như ở phần 1và phần 2 của bộ phim “Mưu đồ ẩn giấu”, nhân vật Pronita do Prachi Desai thủ vai phải nhịn nhục, chịu nhiều sự hiểu lầm liên tiếp do Meera gây ra cho mình hết lần này đến lần khác…

Trong phần 3 lần nay, Pronita sẽ cho khán giả thấy một hình tượng hoàn toàn mới, khi cô quyết định rũ bỏ sự u uất, cam chịu trong những tháng ngày sống trong đau khổ và nước mắt. Trước những tổn thương Meera gây ra cho mình, cô biết rằng bản thân cần phải mạnh mẽ hơn nữa trước những mưu đồ độc ác. Sự thay đổi ngoạn mục của Pronita lần này không chỉ là sự đấu tranh để giành lấy hạnh phúc mà đơn giản hơn, là bảo vệ chính bản thân mình và những người mà cô yêu quý.

Sau tất cả, Pronita có giành lại được hạnh phúc mà đáng lẽ thuộc về cô? Còn Jai, liệu anh có nhận ra sự thật rằng Pronita là Bani, người con gái nắm giữ trái tim anh… Và mối hận thù giữa Pronita và Meera sẽ được giải quyết như thế nào?

Tiếp tục đón xem “Mưu đồ ẩn giấu” P. 3 lúc 21h30 hàng ngày trên YouTV. Chi tiết xem tại: www.youtv.vn hoặc f/KenhYouTV.

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