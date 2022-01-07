Midu ngọt ngào quyến rũ khoe vai trần “đốn tim” fan hâm mộ

Vừa là giảng viên kiêm diễn viên nổi tiếng, nhan sắc của Midu ngày càng khiến nhiều fans hâm mộ phải đốn tin

Được xem là biểu tượng của nhan sắc, Midu thường xuyên nhận được những lời khen có cánh cho vẻ đẹp ngọt ngào và luôn tươi trẻ theo năm tháng, cô cũng được ưu ái gọi là nữ giảng viên xinh đẹp và nổi tiếng nhất nhì Vbiz.

Với sự tươi trẻ cùng ngọt ngào của Midu luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp cho người đối diện lẫn người hâm mộ của cô. Midu ngày càng xinh đẹp và trẻ trung nhờ biết giữ gìn sắc vóc, nâng niu làn da và luôn hiểu rõ lợi thế của bản thân để khoe khéo ra bên ngoài.

Midu thường ngày đều dành ra thời gian để vận động cho cơ thể thêm khỏe mạnh và săn chắc. Gần đây cô tập luyện boxing và đạp xe để tăng cường sức đề kháng và giúp cho cơ thể giảm được lượng mỡ thừa tối đa.

Ngoài việc chăm tập luyện Midu còn nâng niu làn da một cách triệt để, cô luôn chú trọng đến việc làm sạch 2 bước, sử dụng toner nước hoa hồng tự làm và không bao giờ quên sử dụng kem chống nắng.

Trong loạt ảnh mới nhất vừa đăng tải trên mạng làm cho cư dân mạng không khỏi xuýt xoa với vẻ đẹp gợi cảm nhưng đầy ý nhị. Nữ giảng viên nổi tiếng khoe trọn bờ vai thon gầy và làn da trắng mịn màng như em bé làm ai nhìn cũng yêu mến.

Ảnh: Tổng hợp, Internet

Hari Won gây sốc khi chia sẻ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần trong quá khứ nhưng không dám cho ai biết Hari Won cho biết, dù trong quá khứ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết - "Từ năm lớp 5, tôi đã bị sàm sỡ và gặp biến thái lần đầu trong cuộc đời. Từ đó, tôi bị rất nhiều lần khác nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết".

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