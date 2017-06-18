Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ

Giải trí 18/06/2017 08:51

Ngoại hình mới của Maya được fan hâm mộ nhận xét là vô cùng xinh đẹp và trẻ trung.

Cuối tháng 5/2017, Maya khiến công chúng được một phen sửng sốt khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Ngoài việc can thiệp dao kéo trên gương mặt, cô còn phẫu thuật nâng ngực để cải thiện vòng một bị chảy xệ sau sinh. Theo nguồn tin riêng, toàn bộ các phẫu thuật thẩm mỹ của Maya lên đến 600 triệu đồng.

Maya cũng cho biết cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là để loại bỏ tất cả những khuyết điểm trên gương mặt mình.

"Ai cũng bảo sao xinh thế rồi còn đi làm thẩm mỹ làm gì? Mình cũng chẳng dám tự nhận là xinh đẹp nhưng nhìn cũng được, nói chung là ưa nhìn. Tuy nhiên là những khuyết điểm trên gương mặt mình thì chỉ có mình và bác sĩ là nhận ra thui, nếu được mình vẫn mong được hoàn thiện hơn nữa chứ đúng không? Ai chẳng có khuyết điểm và chẳng phải ai cũng đều muốn được khắc phục đúng không" - nữ ca sĩ chia sẻ. 

Mới đây, Maya tự tin khoe dung nhan mới sau 22 ngày phẫu thuật trên Facebook cá nhân. Dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ đã xinh đẹp và trẻ trung hơn rất nhiều. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn nhận xét Maya trẻ ra cả chục tuổi và rạng rỡ tươi tắn như gái đôi mươi.

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ
Bức ảnh Maya ngay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Dù còn sưng nhẹ nhưng mặt của cô trông đã khá khác lạ - Ảnh: FBNV

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ
Đây là gương mặt xinh đẹp của Maya sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ
Gương mặt mới này được đánh giá là trẻ trung và xinh đẹp hơn - Ảnh: FBNV

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ
Ở "góc nghiêng thần thánh", trông Maya vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ
Thường thì sau phẫu thuật thẩm mỹ, phải đợi 2-3 tháng nhan sắc mới hoàn thiện, công chúng đang rất ngóng chờ Maya sẽ thăng hoa trong sự nghiệp ra sao mới nhan sắc mới này - Ảnh: FBNV

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