Mang danh Hoa hậu có nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng Hương Giang vẫn chỉnh ảnh đến méo cả khung hình

Hương Giang đăng ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp miễn bàn nhưng cái tường phía sau, nó lạ lắm!

Mới đây, Hương Giang chia sẻ bức ảnh khoe diện mạo tươi sáng, ưa nhìn trong ngày chủ nhật. Trong ảnh, Hương Giang diện trang phục cực trẻ trung và nữ tính khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Thế nhưng, cư dân mạng bất ngờ soi được điểm bất thường của bức hình nhờ tủ đồ và cánh cửa phía sau biến dạng. Cụ thể, cánh cửa và chiếc tủ bỗng dưng có thiết kế cong veo, xiên xẹo trông đến là lạ. Netizen cho rằng Hương Giang đã lạm dụng quá nhiều app sống ảo, kéo chỗ này, chỉnh chỗ nọ để khuôn mặt trở nên nhỏ nhắn hơn.

Đồ đạc phía sau biến dạng trong bức hình của Hương Giang.

Dân mạng lấy làm khó hiểu, sở hữu nhan sắc xinh như mộng thế này rồi mà sao nàng Hậu vẫn còn ham mê chỉnh sửa. Chắc có lẽ vì tính cầu toàn, muốn mọi thứ đều phải được đẹp nhất và tốt nhất nên cô mới làm vậy.

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