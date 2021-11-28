Mang danh Hoa hậu có nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng Hương Giang vẫn chỉnh ảnh đến méo cả khung hình

Giải trí 28/11/2021 22:29

Hương Giang đăng ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp miễn bàn nhưng cái tường phía sau, nó lạ lắm!

Mới đây, Hương Giang chia sẻ bức ảnh khoe diện mạo tươi sáng, ưa nhìn trong ngày chủ nhật. Trong ảnh, Hương Giang diện trang phục cực trẻ trung và nữ tính khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Mang danh Hoa hậu có nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' nhưng Hương Giang vẫn chỉnh ảnh đến méo cả khung hình - Ảnh 1

 

Thế nhưng, cư dân mạng bất ngờ soi được điểm bất thường của bức hình nhờ tủ đồ và cánh cửa phía sau biến dạng. Cụ thể, cánh cửa và chiếc tủ bỗng dưng có thiết kế cong veo, xiên xẹo trông đến là lạ. Netizen cho rằng Hương Giang đã lạm dụng quá nhiều app sống ảo, kéo chỗ này, chỉnh chỗ nọ để khuôn mặt trở nên nhỏ nhắn hơn.

 

Mang danh Hoa hậu có nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' nhưng Hương Giang vẫn chỉnh ảnh đến méo cả khung hình - Ảnh 2

Đồ đạc phía sau biến dạng trong bức hình của Hương Giang.

Mang danh Hoa hậu có nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' nhưng Hương Giang vẫn chỉnh ảnh đến méo cả khung hình - Ảnh 3

Dân mạng lấy làm khó hiểu, sở hữu nhan sắc xinh như mộng thế này rồi mà sao nàng Hậu vẫn còn ham mê chỉnh sửa. Chắc có lẽ vì tính cầu toàn, muốn mọi thứ đều phải được đẹp nhất và tốt nhất nên cô mới làm vậy. 

Matt Liu đăng ảnh khoe nhà mới, dân mạng 'ngờ ngợ' hình như nhà Hương Giang?

Matt Liu đăng ảnh khoe nhà mới, dân mạng 'ngờ ngợ' hình như nhà Hương Giang?

Matt Liu lại khiến dân tình rần rần khi tiếp tục để lộ 'hint' ở chung nhà cùng bạn gái Hương Giang.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang Hương Giang chuyển giới Hương Giang chỉnh ảnh

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 31 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 31 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy