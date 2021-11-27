Matt Liu đăng ảnh khoe nhà mới, dân mạng 'ngờ ngợ' hình như nhà Hương Giang?

Giải trí 27/11/2021 21:50

Matt Liu lại khiến dân tình rần rần khi tiếp tục để lộ 'hint' ở chung nhà cùng bạn gái Hương Giang.

Mới đây, trên trang cá nhân, chàng CEO nổi tiếng bất ngờ hào hứng chia sẻ hình ảnh về nơi ở mới. Netizen liền "soi" ra ngay góc ảnh giống với biệt thự của Hương Giang. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai đã dọn về ở chung một nhà. 

Matt Liu đăng ảnh khoe nhà mới, dân mạng 'ngờ ngợ' hình như nhà Hương Giang? - Ảnh 1

Matt Liu chia sẻ: "Moving on to a new place a new journey. (Tạm dịch: Chuyển đến một địa điểm mới, một hành trình mới).

Qua hình ảnh có thể thấy ngôi nhà có khoảng sân rất rộng, giống hệt căn biệt thự của Hương Giang.

Matt Liu đăng ảnh khoe nhà mới, dân mạng 'ngờ ngợ' hình như nhà Hương Giang? - Ảnh 2

Hàng rào song sắt có màu và thiết kế nơi ở mới của Matt Liu y chang nhà Hương Giang. 

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những đồn đoán chưa được người trong cuộc xác nhận. Dù vậy nhưng khán giả vẫn rất mong đây sẽ là sự thật và hi vọng cặp đôi sẽ sớm có happy ending.

Sau khi Hương Giang trở lại Vbiz, Matt Liu ngày càng chăm thể hiện tình cảm với bạn gái hơn. Hết lần này đến lần khác cặp đôi lộ "hint" hẹn hò nhưng không chịu thừa nhận. Cả 2 cùng đi ăn nhà hàng sang trọng nhưng không chịu chịu chung khung hình. Lần gần nhất, chàng bị bắt gặp dùng xe đã tặng Hương Giang đi ăn cưới bạn thân.

Hương Giang lên đồ như công chúa, hé lộ ngóc ngách xịn xò bên trong ngôi biệt thự bề thế chuẩn nữ đại gia!

Hương Giang lên đồ như công chúa, hé lộ ngóc ngách xịn xò bên trong ngôi biệt thự bề thế chuẩn nữ đại gia!

Comeback hậu ở ẩn, Hương Giang gây choáng vì vừa dọn về ngôi biệt thự hoành tráng.

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