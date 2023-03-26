Lý do khiến cho Nghệ sỹ Võ Minh Lâm chưa về quê chịu tang cha khiến nhiều động nghiệp lẫn khán giả xót xa

Giải trí 26/03/2023 18:48

Cha là người "truyền lửa" nghề, chỉ dạy nghệ sĩ Võ Minh Lâm.

Nghệ sĩ Duy Sơn sinh năm 1960 tại Cần Thơ. Ông là nghệ sĩ gắn bó với các đoàn cải lương miền Tây. Tuy nhiên đến năm 2000, cải lương dần thoái trào nên nam nghệ sĩ đã lui về và ít khi xuất hiện trên sân khấu.

Được biết, cách đây không lâu, nghệ sĩ Duy Sơn đã quay lại sân khấu khi con trai khởi động việc thực hiện MV với bài "Tình đẹp mùa chôm chôm" do ông song ca với NSƯT Phương Hồng Thủy.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm cũng cho biết ý định của anh sẽ thực hiện nhiều bài ca cổ MV cho cha, nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì cha đã đột ngột ra đi để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp.

Theo lời chia sẻ của nghệ sĩ Võ Minh Lâm thông báo, cha của anh là nghệ sĩ Duy Sơn đã đột ngột qua đời vào tối 25/3, tại Cần Thơ do bị đột quỵ. Nghệ sĩ gạo cội hưởng thọ 63 tuổi.

Lý do khiến cho Nghệ sỹ Võ Minh Lâm chưa về quê chịu tang cha khiến nhiều động nghiệp lẫn khán giả xót xa - Ảnh 1
Nghệ sĩ Duy Sơn và con trai

Được biết sau khi hay tin cha qua đời, nghệ sĩ Võ Minh Lâm vẫn chưa thể về quê nhà ở Cần Thơ để chịu tang. Nguyên nhân là vì tối 26/3, nam nghệ sĩ phải tham gia một chương trình ca cổ phát sóng trực tiếp, vì thế nên Võ Minh Lâm không muốn vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến ê-kíp và chương trình. 

Sau khi hoàn thành tiết mục trong chương trình tối 26/3, nghệ sĩ Võ Minh Lâm sẽ ngay lập tức về quê nhà để chịu tang cha, làm tròn bổn phận của một người con. 

 Lý do khiến cho Nghệ sỹ Võ Minh Lâm chưa về quê chịu tang cha khiến nhiều động nghiệp lẫn khán giả xót xa - Ảnh 2

 

Ngay sau khi tin nghệ sĩ Duy Sơn qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã để lại lời chia buồn, kèm theo đó là những lời động viên, an ủi đến nghệ sĩ Võ Minh Lâm mong nam nghệ sĩ vượt qua nỗi mất mát to lớn.

Trước đó, nghệ sĩ Võ Minh Lâm từng chia sẻ về người cha truyền đam mê cải lương cho mình. "Cha tôi là người thầy đầu tiên dạy tôi ca, diễn. Ông luôn động viên tinh thần tôi, dạy tôi những bài học đáng quý trong nghề, nhất là tinh thần tôn sư trọng đạo", nghệ sĩ tâm sự.

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