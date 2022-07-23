Lưu Quang Chi Thành: Siêu phẩm phim truyền hình Hoa ngữ chính thức lên sóng truyền hình trong tháng 8

Giải trí 23/07/2022 17:12

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ Lưu Quang Chi Thành sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang (kênh ATV) phát sóng vào khung giờ phim tối trong tháng 8 tới đây.

Đầu năm 2022, bộ phim truyền hình Lưu Quang Chi Thành được phát sóng lần đầu tiên tại Trung Quốc. Ngay sau khi phát sóng, bộ phim này đã gây được tiếng vang lớn với các “mọt phim Hoa ngữ”. Không chỉ nội dung hấp dẫn, Lưu Quang Chi Thành còn sở hữu dàn diễn viên xinh đẹp và tài năng hàng đầu Cbiz như: Cảnh Điềm, Hứa Ngụy Châu, Kinh Siêu, Hải Linh…

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  Bộ phim Lưu Quang Chi Thành sẽ chính thức lên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang vào tháng 8 tới đây

Sau một thời gian chờ đợi, vào tháng 8 tới đây, siêu phẩm phim truyền hình Lưu Quang Chi Thành sẽ chính thức được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang. Chắc chắn rằng nội dung hấp dẫn của bộ phim này sẽ chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Bộ phim Lưu Quang Chi Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Bảo. Nội dung phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 30 của thế kỷ trước, lúc này gia đình họ Dung nổi tiếng khắp Thượng Hải. Dung Gia Thượng – đại thiếu gia nhà họ Dung trở thành bạch mã hoàng tử trong mắt nhiều cô gái trẻ vậy nhưng anh lại vô cùng kiêu ngạo và khó gần.

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 Trong quá trình tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Dung Định Khôn, Phùng Thế Chân đã rơi vào lưới tình của Dung Gia Thượng

Phùng Thế Chân là một cô gái xinh đẹp, tài năng, cô tiếp cận gia đình họ Dung với tư cách gia sư là để tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Dung Định Khôn. Thế nhưng sự xuất hiện của Dung Gia Thượng và tình yêu mà Anh dành cho Phùng Thế Chân nằm ngoài dự tính của người đẹp họ Phùng. Liệu rằng tình yêu có giúp Phùng Thế Chân và Dung Gia Thượng xóa mờ hận thù của đời trước? Đứng trước tình thân, tình yêu và chính nghĩa, Dung Gia Thượng sẽ lựa chọn thế nào? Câu trả lời sẽ có trong 40 tập của bộ phim Lưu Quang Chi Thành.

Siêu phẩm phim truyền hình Lưu Quang Chi Thành chuẩn bị ‘cập bến’ Việt Nam

Siêu phẩm phim truyền hình Lưu Quang Chi Thành chuẩn bị ‘cập bến’ Việt Nam

Sau một thời gian chờ đợi, siêu phẩm phim truyền hình Lưu Quang Chi Thành sẽ được phát trên sóng truyền hình tại Việt Nam trong thời gian tới.

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Từ khóa:   Cảnh Điềm Hứa Ngụy Châu Dung Gia Thượng

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