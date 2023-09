Lộ diện dàn chân dài khủng tham dự The Fashion Show

Không khí khẩn trương và háo hức trông chờ The Fashion Show đã lan tỏa khắp khán phòng buổi tổng duyệt đầu tiên trước khi ráp với sân khấu.

Dàn chân dài sẽ xuất hiện trong show The Fashion Show powered by TRÉsemme cũng đã lộ diện. Hầu hết là những gương mặt nổi tiếng hoa hậu Lan Khuê, Minh Triệu, Minh Tú… đặc biệt là những tên tuổi thành danh từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model như: Kha Mỹ Vân, Hương Ly, Lê Thúy, Thùy Dương, Phan Linh, Hoàng Oanh, Quỳnh Châu… Các người mẫu phải bước đi, xoay người nhanh, chậm theo đúng tiết tấu nhạc nhưng vẫn giữ phong thái tự tin, năng động của những cô nàng thành thị.

The Fashion Show powered by TRÉsemme là một trong những show thời trang hiếm hoi khi chú trọng vào tính liên kết của trang phục và kiểu tóc. Vì thế, những chân dài tham gia được tuyển chọn hết sức gắt gao.

Ngoài hình thể đẹp, họ còn phải có mái tóc chắc và khỏe, thể hiện được tinh thần Fearless, có thể biến hóa thành các kiểu Fearless tóc tết phá cách, Fearless tóc búi thách thức, Fearless tóc đan mạnh mẽ, Fearless tóc cột hoang dã tôn thêm nét đẹp hài hòa với 5 bộ sưu tập trình diễn trong show.

Chính vì thế, ngoài kinh nghiệm biểu diễn ở nhiều sàn cawalk trong và ngoài nước, các người mẫu tham dự The Fashion Show còn được gọi đùa là dàn mỹ nhân đạt chuẩn 3 đẹp: thân hình đẹp, tóc đẹp và phong cách biểu diễn đẹp

“The Fashion Show powered by TRÉsemme” với chủ đề “Fashion is Fearless - Thời trang là vượt qua chính mình” không chỉ gây chú ý về mặt qui mô, đầu tư hoành tráng mà chương trình còn làm mọi người phải háo hức chờ đợi khi bật mí về dàn khách mời khủng sẽ xuất hiện trong chương trình: Phạm Hương, Hà Anh, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Maya, Ninh Dương Lan Ngọc, Trung Quân Idol, Ái Phương, Đào Bá Lộc, Thanh Duy Idol, Tiêu Châu Như Quỳnh, Thảo Trang, Phương Thanh, Trà Ngọc Hằng, Khánh Thy, Lưu Thiên Hương, Hạ Vy, Hoàng Yến Chibi, Xuân Lan, Midu…

Photo: Nghĩa Ngô