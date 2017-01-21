Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi?

Giải trí 21/01/2017 15:29

Xuất hiện trong bộ váy đầy gợi cảm, Thúy Vi khiến dân mạng tranh cãi vì điểm bất thường...

Sau loạt scandal sống ảo, chửi người lớn tuổi.... thì gần đây nhan sắc của 'hot girl thị phi' Thúy Vi được cộng đồng mạng quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Được biết, để có được diện mạo như hiện tại, cô gái 18 tuổi đến từ Ca Mau phải trải qua nhiều lần 'dao kéo' và tiêm trắng toàn thân...

Nếu như trước đây Thúy Vi lên tục nhận 'gạch đá' từ dư luận thì qua các hình ảnh, clip gần đây thì mọi người bắt đầu công nhận 'ôi đẹp thật', 'nói chứ sao giờ xinh quá', 'không dối lòng chứ xinh và quyến rũ'... Nguyên nhân xuất phát từ đoạn clip ngẫu hứng được hot girl ghi lại khi chụp ảnh thời trang cho một nhãn hiệu đồ ngủ.

Cũng trong một khoảnh khắc đầy gởi cảm, váy trắng tinh khôi, Thúy Vi khiến dân mạng tranh cãi sôi nổi vì một điểm bất thường. Theo đó, nhiều người nhận định rằng cô nàng lộ miếng độn ngực và vô tình để lộ hớ hênh?.

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 1

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 2
Nhiều dân mạng cho rằng Thúy Vi lộ miếng lót ngực?

Được biết, ngoài can thiệp 'dao kéo' để trùng tu nhan sắc thì Thúy Vi cũng thay đổi vòng 1 của mình để trông gợi cảm hơn. So sánh với ảnh quá khứ, không ít thành viên tỏ ra ngỡ ngàng về sự 'lột xác' của Thúy Vi. Sau 'deo kéo' vòng 1 của 9X trông đầy đặn và quyến rũ hơn. Thậm chí, tổng thể của Thúy Vi được nhận xét là mất cân đối khi người khá nhỏ bé mà ngực lại quá khổ. 

Chính điều này khiến nhiều bình luận tin rằng cô nàng chẳng cần phải độn ngực nữa vì đã quá đầy đủ. Theo đó, các ý kiến cho rằng đó là lớp voan của váy chứ không phải miếng độn ngực.

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 3
Ngoài gương mặt, Thúy Vi cũng tân trang cho vòng 1 của mình.

Yuuri Kim chia sẻ: "Mình cũng nghĩ là lớp voan của váy, tại bên kia ngay chỗ khoét eo cũng có lớp voan mỏng".

Đồng quan điểm, tài khoản Nguyễn Trí Nghiên nói: "Hình như lớp voan váy ấy, miếng độn thường màu đục giống màu da hơn, này thấy màu trong".

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 4
Nhiếu ý kiến bình luận khác nhau từ dân mạng.

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 5
Nhan sắc của Thúy Vi hiện tại thay đổi chóng mặt.

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 6

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 7
Nhan sắc trước đây của Thúy Vi.

Không phải miếng độn ngực thì đây là gì trong bức ảnh khiến ai cũng căng mắt của Thúy Vi? - Ảnh 8
Sau thẩm mỹ, 'hot girl thị phi' khá đắt show...

 

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