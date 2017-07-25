Không chỉ lộ ảnh nóng và những ồn ào tình ái, Quang Lê còn tự xuống cấp trong lòng khán giả vì những scandal này

Giải trí 25/07/2017 15:17

Quang Lê là nghệ sĩ có tên tuổi cả trong nước và hải ngoại, được nhiều người yêu thích bởi giọng hát đầy nội lực và truyền cảm. Nhưng nổi tiếng thường đi liền với tai tiếng, những vụ việc ồn ào gần đây đã phần nào làm cho nam ca sĩ khốn đốn, danh tiếng và hình ảnh cố công tạo dựng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Dạy Phương Mỹ Chi giả tạo trên sân khấu

Không chỉ lộ ảnh nóng và những ồn ào tình ái, Quang Lê còn tự xuống cấp trong lòng khán giả vì những scandal này - Ảnh 1
Quang Lê là thầy và cũng là cha nuôi của Phương Mỹ Chi - Ảnh: Internet.

Ngoài danh tiếng cá nhân, Quang Lê gần đây cũng được biết đến với vai trò là người thầy, cha nuôi của cô bé dân ca Phương Mỹ Chi. Nam ca sĩ đã nâng đỡ cũng như dạy Phương Mỹ Chi tất cả những bài học trong nghề, đồng thời cũng là người quản lý, book nhiều show lưu diễn ở nước ngoài cho ca sĩ nhí.

Những hình ảnh thân thiết của Quang Lê và Phương Mỹ Chi được nhiều người hâm mộ theo dõi, và tin rằng cô bé đã tìm được một người có nhiều kinh nghiệm để chỉ dẫn, bảo ban và sẽ tỏa sáng trong tương lai.

Phương Mỹ Chi đã từng có lần chia sẻ, cho biết: "Chú Quang Lê dạy em cách đi đứng, nói chuyện sao cho dễ thương trên sân khấu, và thậm chí là những câu nói xã giao để người hâm mộ yêu thích. Nhưng có những câu em thấy giả tạo nên không nói, xuống sân khấu thì chú hỏi "Sao không nói?", em nói "Dạ, quên" - theo Dân Việt

Điều này khiến fan hâm mộ vô cùng bức xúc và lên án Quang Lê vì vụ việc này. Nhưng không lâu sau đó, mẹ Phương Mỹ Chi lại lên tiếng đánh bay tin đồn này với lý do cô bé còn ngây thơ, nghĩ gì nói đó chứ không có ý như vậy và gia đình họ vẫn luôn yêu quý Quang Lê.

Tuyên bố rời khỏi showbiz nhưng thực ra chỉ hứa suông

Không chỉ lộ ảnh nóng và những ồn ào tình ái, Quang Lê còn tự xuống cấp trong lòng khán giả vì những scandal này - Ảnh 2
Hình của Quang Lê xuất hiện trên poster - Ảnh: Internet.

Vướng phải nhiều ồn ào trong một thời gian, vào tháng 8/2015, nam ca sĩ tuyên bố thẳng thừng là sẽ rút lui khỏi showbiz, nhưng không lâu sau đó lại xuất hiện trên băng rôn chương trình "Đêm tình nhân 2" diễn ra ở Hà Nội tháng 9/2015. Lý giải việc này, Quang Lê cũng lên tiếng là vì tình nghĩa nghệ sĩ nên anh mới nhận lời tham gia, vì muốn được cống hiến cho nghệ thuật và cũng không muốn thị phi ảnh hưởng đến công việc. 

Sau vụ việc đó, khán giả cho rằng Quang Lê chỉ mạnh miệng tuyên bố nhằm câu kéo lòng thương cảm chứ không có ý định rời khỏi làng giải trí.

Nghi án quỵt tiền biên kịch, bất kính với người đã khuất

Không chỉ lộ ảnh nóng và những ồn ào tình ái, Quang Lê còn tự xuống cấp trong lòng khán giả vì những scandal này - Ảnh 3
Quang Lê ngồi lên mộ cố nhạc sĩ Nhật Ngân - Ảnh: Internet.

Theo cuối năm 2014, nam ca sĩ Đập vỡ cây đàn bị danh ca Bạch Yến tố lừa đảo, quỵt tiền nhà biên kịch Đoàn Kế Tường, với số tiền 5 triệu đồng, nhưng nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng phân bua về vụ việc này, cho rằng chỉ là điều hiểu lầm.

Không lâu sau đó, Quang Lê lại đăng hình ngồi lên mộ cố nhạc sĩ Nhật Ngân, khiến cư dư mạng ném đá dữ dội vì cho là nam ca sĩ không tôn trọng người đã khuất.

Bị Đàm Vĩnh Hưng tố chơi bẩn

Không chỉ lộ ảnh nóng và những ồn ào tình ái, Quang Lê còn tự xuống cấp trong lòng khán giả vì những scandal này - Ảnh 4
Sau một thời gian chiến tranh, cả hai đã có thể nhìn nhau trở lại - Ảnh: Internet.

Năm 2015, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên tiếng tố Quang Lê chơi bẩn vì hớt tay trên một chàng ca sĩ trẻ do Đàm Vĩnh Hưng phát hiện và đào tạo. Và "Ông hoàng nhạc Việt" còn thẳng thằng tuyên bố là sẽ đối đầu với Quang Lê trên tất cả các phương diện.

Về phía Quang Lê, anh phủ nhận và cho rằng là anh chỉ yêu mến tài năng của chàng ca sỹ này và  muốn giúp đỡ chứ không có ý gì khác. Cuộc chiến của hai nghệ sĩ lớn kéo dài đến tận bây giờ cuối cùng cũng đã có hồi kết khi mới đây, cả hai đã vô cùng thân thiết khi ngồi ghế nóng trong chương trình "Thần tượng Bolero 2017".

Đàm Vĩnh Hưng cũng đã chia sẻ với báo điện tử Zing là do người thân nói vào nên anh đã bỏ qua cho Quang Lê, và cả hai đã làm hòa với nhau, dù vậy sự việc này có thể cũng sẽ khiến nam ca sĩ Về đâu mái tóc người thương xem như một kỷ niệm nhớ đời, khó thể nào quên.

Lộ ảnh nóng với Thanh Bi

Không chỉ lộ ảnh nóng và những ồn ào tình ái, Quang Lê còn tự xuống cấp trong lòng khán giả vì những scandal này - Ảnh 5
Mối tình 2 năm của Thanh Bi và Quang Lê - Ảnh: Internet.

Trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh vào năm 21 tuổi, đến nay Quang Lê lại có thêm cuộc tình mới với  Thanh Bi. Mới yêu nhau 2 năm nhưng trên mạng xã hội đã ngập tràn ảnh nóng của hai người, khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang.

Được hỏi đến chuyện này, Thanh Bi - nữ diễn viên Người phán xử lại đổ lỗi cho góc chụp, cô cho rằng nó không hề phản cảm và hoàn toàn phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Tuy nhiên, thể hiện sự thân thiết không bao lâu thì cả hai lại nói lời chia tay, và theo chia sẻ của Quang Lê trong cuộc phỏng vấn với Zing, dù chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn của nhau, mỗi lần đi lưu diễn Hà Nội, nam ca sĩ đều hẹn Thanh Bi ăn cơm, tán gẫu. Anh chàng thậm chí còn phát ngôn gây sốc khi cho rằng khi gặp thì cả hai vẫn có thể ngủ chung với nhau, trong khi Thanh Bi thì lên tiếng giải thích, khiến cho khán giả và những người quan tâm cũng trở nên quá sức ngán ngẩm.

Với những scandal lùm xùm, ồn ào, vị thế và chỗ đứng của nam ca sĩ cố công tạo dựng nhiều năm qua phần nào đó đã "xuống cấp" trong lòng rất đông khán giả và người hâm mộ. Kể cũng tiếc thay!

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