Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’

Giải trí 13/11/2021 17:25

Chia sẻ của Minh Hằng đã khiến dân mạng nghĩ ngay tới Quốc Trường.

Mới đây, khi nữ diễn viên khoe ảnh check in hậu trường quay phim cùng dòng chú thích: "Dạo này bị thích màu xanh, màu yêu thích của anh". Netizen đã lập tức liên tưởng đến diễn viên Quốc Trường, bởi đây có vẻ cũng là màu yêu thích của anh. Soi lại những bức ảnh xuất hiện trước công chúng, Quốc Trường đa số đều diện gam màu này.

Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 1

Chia sẻ của Minh Hằng đang gây nhiều chú ý.

Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 2

Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 3Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 4

Quốc Trường có không ít những bộ đồ màu xanh nước biển.

Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 5

Thậm chí cả chiếc đồng hồ anh đeo cũng là màu này, chẳng trách Minh Hằng vừa phát ngôn, nam diên viên đã bị nghi ngờ ngay. Tuy nhiên, cũng không ngoài khả năng, đây chỉ là câu thả thính vu vơ của Minh Hằng

Trước đó, vì cùng checkin ở địa điểm giống nhau y sì đúc là có view sông Sài Gòn và cầu Khánh Hội cực kỳ lộng lẫy nên dân mạng không khỏi nghi ngờ cả 2 đang ở cùng nhau, lại là vào đêm hôm khuya khoắt. Dân tình cho rằng phải có mối quan hệ như thế nào thì đêm hôm vẫn còn ở cạnh nhau như vậy. 

Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 6

Minh Hằng sang nhà bạn chơi, nhưng khung cảnh checkin lại giống với view từ cửa sổ nhà Quốc Trường.

Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 7

Bức ảnh khiến Minh Hằng dính nghi án sang nhà Quốc Trường chơi ban đêm.

 

Không chỉ bị nghi qua nhà Quốc Trường chơi đêm, Minh Hằng còn mờ mờ ám ám thả thính ‘thích màu xanh vì là màu yêu thích của anh’ - Ảnh 8

Cả hai dính tin đồn tình cảm sau bức ảnh Quốc Trường công khai khoá môi Minh Hằng hồi tháng 4 năm nay.

 

Từ khóa:   Minh Hằng và Quốc Trường ca sĩ minh hằng Quốc Trường

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