Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương vừa chia sẻ hình ảnh đang ở Hàn Quốc để tham dự sự kiện thời trang Seoul Fashion Week 2017. Được biết, người đẹp sẽ có 4 ngày ở lại xứ sở kim chi.

Ngoài trang phục cá tính, Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn khiến dư luận chú ý với chiếc nhẫn kim cương khá lớn được đeo ở ngón áp út. Với kích cỡ “khủng” nhiều người đoán chiếc nhẫn có giá không hề rẻ. Dân mạng đang hoài nghi chiếc nhẫn kim cương đắt tiền này là do Phạm Hương tự thưởng cho bản thân hay là dấu hiệu cho thấy cô đã tìm được “Bạch mã hoàng tử”?

Trước đó, khi đề cập đến chuyện tình cảm, Hoa hậu gốc Hải Phòng cho biết ở thời điểm hiện tại cô đang dồn hết sức vào sự nghiệp.