Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng

Giải trí 17/10/2017 12:07

Lâu nay, Hoa hậu Phạm Hương luôn khẳng định không có đại gia theo đuổi. Nhưng mới đây, động thái bất ngờ khoe nhẫn kim cương "khủng" của người đẹp khiến dân mạng vô cùng hoài nghi.

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương vừa chia sẻ hình ảnh đang ở Hàn Quốc để tham dự sự kiện thời trang Seoul Fashion Week 2017. Được biết, người đẹp sẽ có 4 ngày ở lại xứ sở kim chi.

Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng - Ảnh 1
Phạm Hương chia sẻ hình ảnh khi đang ở Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Ngoài trang phục cá tính, Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn khiến dư luận chú ý với chiếc nhẫn kim cương khá lớn được đeo ở ngón áp út. Với kích cỡ “khủng” nhiều người đoán chiếc nhẫn có giá không hề rẻ. Dân mạng đang hoài nghi chiếc nhẫn kim cương đắt tiền này là do Phạm Hương tự thưởng cho bản thân hay là dấu hiệu cho thấy cô đã tìm được “Bạch mã hoàng tử”?

Trước đó, khi đề cập đến chuyện tình cảm, Hoa hậu gốc Hải Phòng cho biết ở thời điểm hiện tại cô đang dồn hết sức vào sự nghiệp.

Phạm Hương cũng không ngại chia sẻ: “Tôi có khả năng để có được những cái mình mong muốn chứ nhận quà mà không thoải mái thì cũng không vui vẻ gì cả. Tôi suy nghĩ là, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì sẽ luôn có cái mình muốn thôi”.

Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng - Ảnh 2
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục trẻ trung...

Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng - Ảnh 3
... Phạm Hương còn khiến dân mạng chú ý với chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út - Ảnh: Internet

Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng - Ảnh 4
Với kích thước lớn thế này, nhiều người hoài nghi chiếc nhẫn kim cương có giá khá cao - Ảnh: Internet

Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng - Ảnh 5
Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương Phạm Hương đeo ở ngón áp út - Ảnh: Internet

Khoe nhẫn kim cương 'khủng', Hoa hậu Phạm Hương khiến dân mạng xôn xao hoài nghi đã có đại gia chống lưng - Ảnh 6
Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương tích cực tham gia hoạt động của showbiz. Người đẹp gốc Hải Phòng từng khẳng định bản thân có thể mua tất cả những thứ mình thích nếu làm việc chăm chỉ - Ảnh: Internet

 

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