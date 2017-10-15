Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này

Giải trí 15/10/2017 09:51

Được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Thách thức danh hài", chị Dần được mọi người yêu mến với gương mặt hiền lành, cách nói chuyện chân thật, ăn mặc dung dị. Song, khó ai ngờ được rằng "bà mẹ quê" đó lại có một cô con gái nhan sắc vô cùng xinh đẹp, không khác gì hot girl.

Bước ra từ chương trình Thách thức danh hài, "ngôi sao vi diệu" Lê Thị Dần được rất nhiều người yêu mến. Từ thời điểm sau chương trình đó đến nay, cuộc sống cả gia đình chị đã thay đổi rất nhiều.

Dù thu nhập khá hơn trước nhưng chị vẫn luôn giữ cách sống bình dị, chân chất bên chồng và hai người con gái của mình.

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 1
Chị Lê Thị Dần được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Thách thức danh hài - Ảnh: Internet

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 2
Sau cuộc thi, thu nhập của gia đình đã cải thiện rất nhiều song chị và ông xã vẫn giữ cách sống đơn giản và bình dị thế này - Ảnh: Internet 

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 3
Hiện chị Dần đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và hai cô con gái xinh xắn - Ảnh: Internet

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 4
Bà mẹ 2 hai con thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình và con gái trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 5
Chị có hai cô con gái và đây chính là con gái lớn - Ảnh: Internet

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 6
Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn, sắc nét - Ảnh: Internet

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 7
Nhiều người ngạc nhiên với nhan sắc xinh đẹp của cô bé vì dung mạo của chị Dần khá bình thường - Ảnh: Internet

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 8
Cô bé sở hữu vóc dáng cao ráo...

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 9
... cùng làn da trắng mịn không tì vết. Nhiều người không thể tin đây là con gái chị Dần vì cô bé quá xinh - Ảnh: Internet

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 10
Con gái xinh thế này...

Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này - Ảnh 11
... thì vợ chồng chị tha hồ mà kén rể - Ảnh: Internet

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'

Những hình ảnh của 'công chúa Thủy Tề' Tùng Sơn đã thu hút sự chú ý của khán giả và các thí sinh khác tại buổi casting Thách thức danh hài mùa 4.

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