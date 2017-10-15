Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này

Bước ra từ chương trình Thách thức danh hài, "ngôi sao vi diệu" Lê Thị Dần được rất nhiều người yêu mến. Từ thời điểm sau chương trình đó đến nay, cuộc sống cả gia đình chị đã thay đổi rất nhiều.

Dù thu nhập khá hơn trước nhưng chị vẫn luôn giữ cách sống bình dị, chân chất bên chồng và hai người con gái của mình.