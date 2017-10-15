Khó ai ngờ 'bà mẹ quê' Lê Thị Dần, 'ngôi sao vi diệu' của Thách thức danh hài lại có con gái xinh như hot girl thế này

Được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Thách thức danh hài", chị Dần được mọi người yêu mến với gương mặt hiền lành, cách nói chuyện chân thật, ăn mặc dung dị. Song, khó ai ngờ được rằng "bà mẹ quê" đó lại có một cô con gái nhan sắc vô cùng xinh đẹp, không khác gì hot girl.
Bước ra từ chương trình Thách thức danh hài, "ngôi sao vi diệu" Lê Thị Dần được rất nhiều người yêu mến. Từ thời điểm sau chương trình đó đến nay, cuộc sống cả gia đình chị đã thay đổi rất nhiều.
Dù thu nhập khá hơn trước nhưng chị vẫn luôn giữ cách sống bình dị, chân chất bên chồng và hai người con gái của mình.