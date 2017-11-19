Khép lại Hoa hậu Thế giới 2017: Đỗ Mỹ Linh cảm thấy bất ngờ khi người đẹp Ấn Độ đăng quang

Giải trí 19/11/2017 11:52

Khép lại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2017, đại diện Việt Nam - Đỗ Mỹ Linh cảm thấy khá bất ngờ khi người đẹp Ấn Độ đăng quang.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2017,  Đỗ Mỹ Linh đã làm nên lịch sử khi là người đẹp Việt Nam đầu tiên đoạt giải phụ Hoa hậu Nhân ái tại đấu trường nhan sắc này.

Khép lại Hoa hậu Thế giới 2017: Đỗ Mỹ Linh cảm thấy bất ngờ khi người đẹp Ấn Độ đăng quang - Ảnh 1
Ban tổ chức trao giải Hoa hậu Nhân ái cho 5 thí sinh đến từ Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi và Việt Nam - Ảnh: Internet

Người đẹp Đỗ Mỹ Linh đã có những chia sẻ về cuộc thi, đặc biệt là cảm nhận của cô về tân Hoa hậu Thế giới Manushi Chhillar. Đại diện Việt Nam cho biết, người đẹp Ấn Độ là một cô gái hòa đồng và có nhiều hoạt động nổi trội trong số các thí sinh. Dù vậy, mỹ nhân họ Đỗ vẫn khá bất ngờ khi Manushi Chhillar trở thành hoa hậu.

Cô chia sẻ với 2Sao: "Dù có đôi chút bất ngờ khi Manushi Chhillar đăng quang, nhưng tôi vẫn thực tâm chúc mừng cô ấy đã giành được danh hiệu cao quý nhất Hoa hậu Thế giới năm nay".

Khép lại Hoa hậu Thế giới 2017: Đỗ Mỹ Linh cảm thấy bất ngờ khi người đẹp Ấn Độ đăng quang - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh và tân Hoa hậu Thế giới 2017 - Ảnh: 2Sao

Sau khi đoạt giải Hoa hậu Nhân ái tại Hoa hậu Thế giới 2017 - một trong những danh hiệu rất ý nghĩa và quan trọng của cuộc thi, Đỗ Mỹ Linh vô cùng hạnh phúc và cho rằng những nỗ lực của cô và cả ê-kíp trong dự án Cõng điện lên bản Cu Vai (Yên Bái) càng thêm ý nghĩa khi nó được ghi nhận bằng danh hiệu Hoa hậu Nhân ái này.

Tuy nhiên, người đẹp cũng không giấu được sự thất vọng khi không lọt vào top 15 của cuộc thi. 

Đỗ Mỹ Linh tâm sự: "Tôi cũng rất tiếc khi không thể mang lại giải thưởng cao hơn nữa. Nếu được làm lại, tôi tin chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Tuy nhiên, dù kết quả có thế nào thì trên bước đường sau này, tôi rất mong sẽ có được sự cổ vũ và yêu thương của mọi người".

Khép lại Hoa hậu Thế giới 2017: Đỗ Mỹ Linh cảm thấy bất ngờ khi người đẹp Ấn Độ đăng quang - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh khẳng định nếu được làm lại chắc chắn cô sẽ thể hiện tốt hơn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, mỹ nhân 9x khiến nhiều bất ngờ khi chia sẻ trong tương lai sẽ không tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào nữa để theo đuổi ước mơ trở thành nữ doanh nhân.

Người đẹp sinh năm 1996 cho biết: " Mùa hè năm sau tôi cũng sẽ tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương. Với đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, tôi mong muốn mình sẽ áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. 

Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng chấp nhận vươn lên để hoàn thành giấc mơ trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Đó là điều mà tôi ấp ủ khi còn tấm bé".

Khép lại Hoa hậu Thế giới 2017: Đỗ Mỹ Linh cảm thấy bất ngờ khi người đẹp Ấn Độ đăng quang - Ảnh 4
Sau Hoa hậu Thế giới 2017, Đỗ Mỹ Linh sẽ không tham dự bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào khác để tập trung thực hiện ước mơ trở thành nữ doanh nhân - Ảnh: Internet

Chung kết Miss World 2017: Đỗ Mỹ Linh trượt top 15

Chung kết Miss World 2017: Đỗ Mỹ Linh trượt top 15

Cả 5 dự án của các người đẹp trong phần thi Beauty with a Purpose đều giành chiến thắng.

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