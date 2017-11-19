Tân Hoa hậu Thế giới 2017 khiến khán giả ngỡ ngàng với loạt ảnh đời thường không trang điểm

Lộng lẫy, rạng ngời xinh đẹp lúc đăng quang, thế nhưng khán giả sẽ khó mà tin và nhận ra nổi tân Hoa hậu Thế giới 2017 nếu ngắm cô qua loạt ảnh đời thường không trang điểm này.

Tối qua 18/11, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới - Miss Word 2017 đã chính thức diễn ra tại Trung Quốc. Dù không lọt top 15 nhưng đại diện duy nhất của Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng xuất sắc nằm trong số 5 Hoa hậu nhân ái.

Đặc biệt, cô nàng cũng không làm khán giả thất vọng khi trả lời xuất sắc câu hỏi của giám khảo và đứng đầu nhóm 18 trong vòng đối đầu, theo Thể Thao và Xã Hội.

Vương miện được trao cho người đẹp Manushi Chhillar đến từ Ấn Độ. Cô nàng gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và cuốn hút trong suốt cuộc thi. Tuy nhiên, khi nhìn nhan sắc của tân Hoa hậu Thế giới trong loạt ảnh đời thường, nhiều khán giả bất ngờ vì quá khác so với hình ảnh lộng lẫy đêm đăng quang.

Hé lộ điều giúp Mỹ Linh chắc chắn lọt Top ở chung kết Hoa hậu Thế giới? Đỗ Mỹ Linh bất ngờ vươn lên xếp thứ 1, vượt qua các thí sinh tiềm năng đến từ Nepal và Nga đã thay nhau thống trị vị trí số 1 trong 2 tuần vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-hoa-hau-the-gioi-2017-khien-khan-gia-ngo-ngang-voi-loat-anh-doi-thuong-khong-trang-diem-256517.html