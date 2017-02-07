Huy Khánh, Vy Oanh xuất hiện trong phim ma

'Vali tình yêu' vừa công bố poster chính thức thu hút sự quan tâm của các tín đồ yêu phim ma Việt.

'Vali tình yêu' thuộc thể loại phim ma, hài với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Huy Khánh, Kiều Linh, Vy Oanh, Hoàng Mập... Nội dung phim xoay quanh những câu chuyện bi, hài, xen với các vụ án mạng liên tục, hồn ma ám ảnh góp phần tạo nên nhiều kịch tính và hấp dẫn.

Mọi chuyện bắt đầu khi Phát – tài xế taxi (Huy Khánh đóng) đang hí hửng chở Nam Phong - Việt Kiều (Bạch Công Khanh) - đẹp trai như “Soái ca” từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt thì bất ngờ gặp Nhi (Vy Oanh) – một cô gái trẻ đang treo cổ tự tử. Nam Phong lập tức xuống xe ngăn cản thì bị một đám giang hồ xông tới hành hung. Phát hoảng hốt lái xe bỏ chạy…

Bộ phim quay tại Đà Lạt với nhiều bối cảnh đẹp và độc tại rất ấn tượng như bối cảnh Resort 5 sao Bình An, Resort Edensee, Ana Mandara vilas Đà Lạt, khu đèo Mimosa, hồ Tuyền Lâm, chùa Tuyền Lâm, Hồ Xuân Hương, rừng thông…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huy-khanh-vy-oanh-xuat-hien-trong-phim-ma-179009.html