HOT: Tóc Tiên bức xúc ám chỉ 2 người nổi tiếng làm chuyện hèn hạ với mình

Giải trí 12/08/2017 00:51

Ca sĩ Tóc Tiên vừa đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái thể hiện sự “khinh bỉ” đối với 2 nhân vật nào đó đã làm chuyện hèn hạ với cô.

Cụ thể, ca sĩ của Vũ điệu cồng chiêng viết: “Trước giờ có hai người làm chuyện hèn hạ với mình, sau đó gọi điện xin lỗi nhưng mình không nghe. Tôi khinh!”.

HOT: Tóc Tiên bức xúc ám chỉ 2 người nổi tiếng làm chuyện hèn hạ với mình - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây tranh cãi của Tóc Tiên mới đây - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Tóc Tiên nhanh chóng gây chú ý đặc biệt trong cộng đồng mạng.

Nhiều người bán tín bán nghi không rõ hai người làm chuyện hèn hạ được đề cập đến là ai mà lại khiến cho giam khảo Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên bức xúc đến vậy.

Trả lời dưới bình luận thắc mắc của bạn bè, Tóc Tiên cho biết đây là hai nhân vật cũng có tiếng trong showbiz, và cô còn nhấn mạnh rằng “cả hai đều là bê đê”.

“Em biết mọi người cũng nghĩ sai nhiều. Cả 2 đều bê đê”- nữ ca sĩ tiết lộ thông tin cho một người bạn.

HOT: Tóc Tiên bức xúc ám chỉ 2 người nổi tiếng làm chuyện hèn hạ với mình - Ảnh 2
Nữ ca sĩ trả lời bình luận của bạn bè - Ảnh: FBNV

Tóc Tiên còn đanh thép tuyên bố, cô khinh 2 người đó tới mức sẽ không cho họ có cơ hội được xin lỗi.

Nhiều khán giả cho rằng, Tóc Tiên quá khó tính khi người ta đã biết sai gọi điện xin lỗi nhưng cô vẫn phũ phàng đăng tải lên facebook.

HOT: Tóc Tiên bức xúc ám chỉ 2 người nổi tiếng làm chuyện hèn hạ với mình - Ảnh 3
Tóc Tiên cho biết cô rất "khinh" 2 người này - Ảnh: FBNV

Không rõ 2 người mà Tóc Tiên đề cập đến là ai nhưng hiện tại bài chia sẻ của cô đang làm dậy sóng trong cộng đồng mạng.

Người hâm mộ liên tục bình luận đoán già đoán non danh tính của 2 người trong cuộc. Hy vọng nữ ca sĩ sẽ sớm đưa ra câu trả lời nhằm giải tỏa thắc mắc cho những người yêu mến cô.

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