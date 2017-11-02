Hoa khôi Nam Em tiết lộ hoàn cảnh trớ trêu: Nhiều năm chịu kiếp ế bạn trai chỉ vì... vẻ đẹp kiểu hoa hậu

Giải trí 02/11/2017 15:01

Nam Em - Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 khiến nhiều khán giả kinh ngạc khi tiết lộ, thời học sinh, không giống như nhiều bạn gái cùng trang lứa sớm có bạn có đôi, cô nàng đã luôn chịu cảnh lẻ bóng chỉ bởi vì vẻ đẹp như hoa hậu của mình.

Nam Em được người hâm mộ đánh giá là người đẹp sở hữu sự tự tin và nét đẹp dịu dàng, trong sáng. Ngoài ra, cô cũng nổi tiếng là một trong những người đẹp "sạch" và ngoan hiền của showbiz.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Nam Em bất ngờ vướng vào tin đồn đang hẹn hò với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa - tình cũ của Hồ Ngọc Hà làm nhiều khán giả kinh ngạc và chú ý.

Dù đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên nhưng cuộc sống tình cảm của người đẹp vẫn khiến nhiều khán giả tò mò và quan tâm. Chính vì thế, trong buổi phỏng vấn mới đây với Thể Thao và Văn Hóa, Nam Em đã lần đầu chia sẻ và giải đáp mọi thắc mắc của người hâm mộ về cuộc sống cá nhân của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Hoa khôi Nam Em tiết lộ hoàn cảnh trớ trêu về chuyện tình cảm cá nhân
Thời còn đi học, vẻ đẹp của Nam Em không lọt vào "mắt xanh" của các bạn khác - Ảnh: Internet

Mang vẻ đẹp hoa hậu chứ không phải kiểu hot girl

Là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long nhưng trong suốt thời gian đi học trước đây, Nam Em lại cho biết chẳng được bạn nam nào yêu mến hay tỏ tình với cô.

Người đẹp 9x chia sẻ với Thể Thao và Văn Hóa: "Ngày xưa tôi đi học chẳng được bạn trai nào thích vì không hợp gu của họ. Họ thích kiểu hot girl, còn tôi đẹp kiểu hoa hậu nên chỉ những người hơn tuổi mới thấy được".

Nam Em cũng bộc bạch về khoảng thời gian sau khi đoạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi, bị mọi người sân si, đồn đoán việc mua giải. Dù bị mọi người moi móc cái xấu để bôi nhọ nhưng Nam Em vẫn bình tĩnh đối mặt thậm chí còn biết ơn những ý kiến đó bởi chúng giúp cô sửa đổi và hoàn thiện hơn.

Hoa khôi Nam Em tiết lộ hoàn cảnh trớ trêu về chuyện tình cảm cá nhân
Người đẹp ngày càng hoàn thiện bản thân nhờ những lời chê bai, chỉ trích từ công chúng - Ảnh: Internet 

Chọn đàn ông có chiều sâu và không quan trọng giàu hay nghèo

Khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, người đẹp quê Tiền Giang không ngần ngại cho biết bản thân bị cuốn hút bởi đàn ông có kiến thức rộng bởi họ tạo được sự thích thú trong khi trò chuyện.

"Khi chọn người yêu, tôi không chọn ngoại hình bên ngoài hay sự nghiệp. Tôi thích một người đàn ông có chiều sâu, để hiểu được mình và khiến mình thích thú khi nói chuyện. Có nhiều anh chàng đẹp trai tìm đến tôi, nhưng tôi không thấy có cảm xúc. Cũng có nhiều người đàn ông thành đạt, nhưng khiến tôi cảm giác chưa đủ lớn để nói chuyện với họ", Nam Em cho hay.

Hoa khôi Nam Em tiết lộ hoàn cảnh trớ trêu về chuyện tình cảm cá nhân
Nam Em mong muốn tìm được "một nửa" hiểu được mình - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân vẫn chưa muốn yêu, Nam Em cho biết bản thân quá bận rộn cũng như lo sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Chân dài 9x giải thích thêm: "Khi yêu, tôi hay bị cuốn theo và quên mất mình là ai. Giống như cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng một chàng trai nên không thể tập trung làm việc được".

Hoa khôi Nam Em tiết lộ hoàn cảnh trớ trêu về chuyện tình cảm cá nhân
Người đẹp ngày càng cải thiện khả năng ca hát của bản thân - Ảnh: Internet

Hiện tại, Nam Em vẫn đang theo học tại Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội để theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình. Dù bị đánh giá không cao trong lĩnh vực ca hát nhưng sau một thời gian học tập, người đẹp đã tự tin hơn về khả năng thanh nhạc của mình.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô, ca khúc Giá như còn ở trên đời do Nam Em tự sáng tác và thể hiện đã nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như những phản hồi lạc quan từ khán giả.

Nam Em chính thức lên tiếng về tin đồn đang hẹn hò với "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa

Nam Em chính thức lên tiếng về tin đồn đang hẹn hò với "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa

Hoa khôi Nam Em đã chính thức lên tiếng về tin đồn đang hẹn hò với đại gia Chu Đăng Khoa - tình cũ của Hồ Ngọc Hà.

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