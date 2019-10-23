Sáng 22/10, Hoa hậu Diễm Hương xuất hiện với tư cách khách mời tại buổi tọa đàm "Nói không với vu khống trục lợi trên mạng xã hội". Cô tiết lộ mình từng là nạn nhân của nạn bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội.

Tại buổi tọa đàm, Hoa hậu Diễm Hương cho biết cô đã ở cương vị hoa hậu hơn 10 năm và việc đối diện với các chỉ trích, thị phi đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, cô cảm thấy bị áp lực hơn khi mạng xã hội (MXH) Facebook trở nên phổ biến. Cô từng tự nhốt mình trong nhà, không dám xuất hiện trước đám đông và cố gắng vui vẻ trước những người thân. Bác sĩ từng khuyên cô tạm khóa Facebook và cô đã ngưng một thời gian. Thế nhưng đôi khi cô vẫn còn bực mình và cảm thấy đầu muốn nổ tung khi nhớ lại những chuyện cũ.

Hoa hậu Diễm Hương tại buổi tọa đàm Nhắc đến sự việc của Hoa hậu Diễm Hương, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: "Chúng ta chọn chứ không ai bắt buộc mình thi Hoa hậu và khi trở thành hoa hậu thì chúng ta phải chuẩn bị sẳn tâm lý. Tôi không tán đồng với những người đã ném đá, xúc phạm Hương nhưng cũng không đồng tình với việc chị giận lên thì chị đòi trả lại vương miện hoa hậu". Theo đạo diễn Lê Hoàng, mọi người cứ nói mạng xã hội là điều gì gớm ghiếc, thế nhưng mạng xã hội là tiến bộ của loài người. không có mạng xã hội làm sao hàng triệu người có thể bày tỏ quan điểm? MXH giúp nhiều người có tiếng nói.

Đạo diễn Lê Hoàng tại buổi tọa đàm “Ô tô gây tai nạn giao thông nhưng không vì thế mà người ta tẩy chay, không dùng ô tô. Đương nhiên, việc sử dụng MXH để vu khống, trục lợi thì cần phải nói không”, đạo diễn này ví von. Về phía mình, Hoa hậu Diễm Hương thừa nhận từng nói muốn trả lại vương miện. Tuy nhiên, thời điểm ấy cách đây đã 9 năm và khi đó cô đang bị trầm cảm vì bị xúc phạm nặng nề. Cô chia sẻ thêm, nếu hiện nay mà có điều gì xảy ra như quá khứ thì chắc chắn cô sẽ dùng nhiều biện pháp. Đầu tiên sẽ nhẹ nhàng trước, nếu không được sẽ dùng biện pháp cứng rắn là thu thập bằng chứng và khởi kiện. Dàn khách mời tại buổi tọa đàm Buổi tọa đàm còn có sự tham dự của ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; TS Lê Thẩm Dương, chuyên gia và diễn giả kinh tế; luật sư Vũ Phi Long, nguyên Phó chánh tòa hình sự, TAND TP.HCM; Tiến sĩ Phan Văn Tú, Trưởng Bộ môn Báo chí, Khoa Báo chí; ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng văn phòng thừa phát lại Q.Bình Thạnh; thạc sĩ Trịnh Đình Khánh, giám đốc điều hành Suzu Group; nhà báo - diễn giả Đỗ Hùng; nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên... Ngoài ra, còn có sự tham gia của hơn 200 khách mời và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí T.Ư và TP.HCM.

Tóm tắt nhanh 10 chương "Thâm cung bí sử" hơn 20 năm vợ chồng của MC Thanh Bạch - NS Xuân Hương đầy gay cấn và "drama" giật mình Xuất phát từ việc MC Thanh Bạch nói về nguyên nhân ly hôn vợ đầu trên truyền hình, NS Xuân Hương đã "nổi giận" và vạch trần toàn bộ những bí mật mà cô đã chôn chặt hơn 13 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-diem-huong-toi-suyt-tu-tu-vi-ap-luc-tren-mang-xa-hoi-341965.html