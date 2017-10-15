Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ nổi tiếng và được khán giả mến mộ bởi giọng hát nội lực và kỹ thuật điêu luyện. Mới đây, giọng ca Hoang mang đã nhận không ít lời khen của khán giả khi kết hợp với nhạc sĩ Dương Khắc Linh tung bản audio ca khúc Em không cần anh.

Để chào mừng ca khúc mới và đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng, nữ ca sĩ đã thực hiện một bộ ảnh hết sức táo bạo.