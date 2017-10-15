Hồ Quỳnh Hương nhận 'gạch đá' khi 'lột xác thành người khác' lấp ló vòng 3 ở tuổi U40

Giải trí 15/10/2017 12:55

Là một ca sĩ tên tuổi và được nhiều khán giả yêu mến nhưng mới đây Hồ Quỳnh Hương đã nhận không ít “gạch đá” của dư luận khi ăn mặc thiếu vải để chào mừng ca khúc mới.

Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ nổi tiếng và được khán giả mến mộ bởi giọng hát nội lực và kỹ thuật điêu luyện. Mới đây, giọng ca Hoang mang đã nhận không ít lời khen của khán giả khi kết hợp với nhạc sĩ Dương Khắc Linh tung bản audio ca khúc Em không cần anh.

Để chào mừng ca khúc mới và đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng, nữ ca sĩ đã thực hiện một bộ ảnh hết sức táo bạo.

Hồ Quỳnh Hương nhận 'gạch đá' khi 'lột xác thành người khác' lấp ló vòng 3 ở tuổi U40 - Ảnh 1
Hồ Quỳnh Hương khiến dân mạng tranh cãi với bộ ảnh táo bạo của mình - Ảnh: Internet

Hồ Quỳnh Hương tự tin diện trang phục ngắn với chất liệu vải lưới phá cách để khoe thân hình sexy, quyến rũ.

Diện đồ phá cách, nữ ca sĩ 36 tuổi cởi bỏ hình tượng quý cô lịch sự, thanh lịch của mình trong nhiều năm gần đây.

Hồ Quỳnh Hương nhận 'gạch đá' khi 'lột xác thành người khác' lấp ló vòng 3 ở tuổi U40 - Ảnh 2
Dám thoát khỏi hình tượng thanh lịch, quý phái...

Hồ Quỳnh Hương nhận 'gạch đá' khi 'lột xác thành người khác' lấp ló vòng 3 ở tuổi U40 - Ảnh 3
... Hồ Quỳnh Hương nhận được không ít lời khen với phong cách táo bạo mới của mình... - Ảnh: Internet

Với phong cách mới vô cùng mạnh mẽ và nổi loạn, nhiều người cho rằng Hồ Quỳnh Hương đã rất dũng cảm khi phô diễn hình thể ở tuổi U40.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lời khen và động viên thì không ít ý kiến trái chiều cho rằng hình ảnh này không phù hợp với Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Quỳnh Hương nhận 'gạch đá' khi 'lột xác thành người khác' lấp ló vòng 3 ở tuổi U40 - Ảnh 4
Bên cạnh những lời khen thì nữ ca sĩ cũng nhận không ít lời chê bai từ dân mạng - Ảnh: Internet

Hồ Quỳnh Hương nhận 'gạch đá' khi 'lột xác thành người khác' lấp ló vòng 3 ở tuổi U40 - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng, Hồ Quỳnh Hương đang bị chính stylist của mình dìm hàng với phong cách mới này - Ảnh: Internet

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