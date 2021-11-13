Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa

Giải trí 13/11/2021 09:57

Bà xã Kim Lý còn hài hước thú nhận: "Phải ngửi vậy mới ngủ ngon... Giống mẹ ghê" khi chia sẻ loạt ảnh 2 ba con ngủ cùng nhau trên trang cá nhân.

Trong khi Hồ Ngọc Hà đang đi công tác thì nhận được hình ảnh siêu cưng của hai cha con Kim Lý. Nữ ca sĩ đã không khỏi xúc động khi nhìn thấy khoảnh khắc tan chảy của 2 ba con. Cô còn nhận ra rằng, hóa ra con gái cưng Lisa và mình đều có chung sở thích này khi ngủ cùng Kim Lý. 

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa - Ảnh 1

Cô hài hước thú nhận: "Phải ngửi vậy mới ngủ ngon... Giống mẹ ghê". Hóa ra không phải chỉ mình Lisa mà Hồ Ngọc Hà cũng rất thích nép trong vòng tay của Kim Lý, phải nằm tư thế như vậy mới ngủ ngon được.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa - Ảnh 2Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa - Ảnh 3

Việc ôm các con ngủ đã trở thành thói quen của Kim Lý. Hai nhóc tỳ Lisa và Leon cũng đặc biệt quấn quýt bên bố.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa - Ảnh 4

Anh còn là người cha rất tâm lý, thường xuyên hỗ trợ vợ từ việc ru con, bế con, chơi cùng con... Hồ Ngọc Hà cũng từng chia sẻ Kim Lý là "người cha mê con nhất thế giới", nhìn những hình ảnh siêu cưng của hai cha con Kim Lý cũng đủ hiểu độ mê của anh chàng đến mức nào. 

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa - Ảnh 5

Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ gặp không ít sóng gió trong chuyện tình cảm, thậm chí có những mối tình còn khiến danh tiếng, hình tượng của cô trước công chúng bị xấu đi. Tuy nhiên, sau những trắc trở đó thì giờ đây Hà Hồ cũng gặp được một bến đỗ bình yên và có một gia đình nhỏ đúng nghĩa bên ông xã Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa - Ảnh 6Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa - Ảnh 7

Cuộc sống bên Kim Lý hiện tại dường như chính là điều mà Hồ Ngọc Hà từng mong mỏi.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Hà Hồ và Kim Lý

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