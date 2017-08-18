Hồ Ngọc Hà gây sốc với bức ảnh 'khoe' đôi chân gầy trơ xương và đen

Trong một bức hình được một fan chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà diện một chiếc đầm màu đỏ nổi bật và đang đứng tạo dáng trên đôi chân tong teo, lồi lõm khiến nhiều người phát hoảng.

Trong một sự kiện gần đây, người tình tin đồn của Kim Lý gây mất điểm trầm trọng khi xuất hiện với thân hình gầy gò, thiếu sức sống trên đôi chân chỉ còn lại da bọc xương. Không rõ là do ánh đèn hay do trang phục nhưng đôi chân "chưa qua photoshop" của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều choáng váng vì trông giống như người bị còi xương lâu năm.

Nhiều fan nhận định có thể thời gian gần đây Hồ Ngọc Hà quá bận rộn quảng bá cho MV Cả một trời thương nhớ nên không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Không chỉ thế, cô lại còn thường xuyên phải cùng Kim Lý di chuyển đến nhiều địa điểm xa nên cơ thể bắt đầu "xuống dốc không phanh"...

Đây không phải là lần đầu tiên "Nữ hoàng giải trí" lộ thân hình xương xẩu mất thẩm mỹ của mình. Trước đó, cũng có nhiều lần fan chụp được những khoảnh khắc khác của cô trong bộ dạng không mấy mượt mà như thường thấy trên báo chí. Nhiều người tự hỏi, phải chăng những hình ảnh long lanh, mướt mát đó là sản phẩm của những cú "đúp chuột không thương tiếc"?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-gay-soc-voi-buc-anh-khoe-doi-chan-gay-tro-xuong-va-den-ngom-227343.html