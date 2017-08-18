Hồ Ngọc Hà gây sốc với bức ảnh 'khoe' đôi chân gầy trơ xương và đen ngòm

Giải trí 18/08/2017 15:23

Trong một bức hình được một fan chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà diện một chiếc đầm màu đỏ nổi bật và đang đứng tạo dáng trên đôi chân tong teo, lồi lõm khiến nhiều người phát hoảng.

Trong một sự kiện gần đây, người tình tin đồn của Kim Lý gây mất điểm trầm trọng khi xuất hiện với thân hình gầy gò, thiếu sức sống trên đôi chân chỉ còn lại da bọc xương.

Không rõ là do ánh đèn hay do trang phục nhưng đôi chân "chưa qua photoshop" của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều choáng váng vì trông giống như người bị còi xương lâu năm.

Hồ Ngọc Hà gây sốc với bức ảnh 'khoe' đôi chân gầy trơ xương và đen
Bức ảnh gây sốc của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Nhiều fan nhận định có thể thời gian gần đây Hồ Ngọc Hà quá bận rộn quảng bá cho MV Cả một trời thương nhớ nên không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Không chỉ thế, cô lại còn thường xuyên phải cùng Kim Lý di chuyển đến nhiều địa điểm xa nên cơ thể bắt đầu "xuống dốc không phanh"...

Đây không phải là lần đầu tiên "Nữ hoàng giải trí" lộ thân hình xương xẩu mất thẩm mỹ của mình. Trước đó, cũng có nhiều lần fan chụp được những khoảnh khắc khác của cô trong bộ dạng không mấy mượt mà như thường thấy trên báo chí.

Nhiều người tự hỏi, phải chăng những hình ảnh long lanh, mướt mát đó là sản phẩm của những cú "đúp chuột không thương tiếc"? 

Hồ Ngọc Hà gây sốc với bức ảnh 'khoe' đôi chân gầy trơ xương và đen
Trong bức hình này, có thể thấy Hồ Ngọc Hà không chỉ có cơ thể gầy gò mà cả vòng 1 cũng chìm nghỉm theo - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà gây sốc với bức ảnh 'khoe' đôi chân gầy trơ xương và đen
"Nữ hoàng giải trí" vốn sở hữu thân hình gầy trơ xương - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà gây sốc với bức ảnh 'khoe' đôi chân gầy trơ xương và đen ngòm - Ảnh 4
Nhiều fan cho rằng những bức hình có đôi chân mượt mà này là kết quả của những cú "đúp chuột không thương tiếc" - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà gây sốc với bức ảnh 'khoe' đôi chân gầy trơ xương và đen ngòm - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà khoe thân hình gầy gò trong lần đi biển chơi cùng Kim Lý cách đây 2 ngày - Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Hồ Ngọc Hà gầy trơ xương

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