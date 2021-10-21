Hiếm hoi khoe ảnh mừng sinh nhật quý tử kháu khỉnh, vợ cũ Duy Nhân để lộ dung nhan khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ

Giải trí 21/10/2021 00:17

Rất nhiều người cảm thấy vui mừng thay cho Kiều Oanh khi giờ đây, cô đang có cuộc sống rất ấm êm, hạnh phúc.

Mới đây, Kiều Oanh - vợ cũ của cố người mẫu Duy Nhân hiếm hoi khoe loạt ảnh mừng sinh nhật con trai đầu lòng. Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng tại nhà với sự chuẩn bị chu đáo từ các thành viên trong gia đình và anh chị em, bạn bè thân thiết.

Được biết, con trai đầu lòng của Kiều Oanh và ông xã hiện tại tên thân mật ở nhà là Lốc. Cậu bé chào đời năm 2020, tới nay đã tròn 1 tuổi. Buổi tiệc sinh nhật của quý tử được bố mẹ trang trí đơn giản nhưng vẫn bắt mắt, chỉn chu và đầy đủ. Vì tổ chức trong nhà nên không gian cũng trở nên ấm cúng hơn.

 

 

 

 

 

Hiếm hoi khoe ảnh mừng sinh nhật quý tử kháu khỉnh, vợ cũ Duy Nhân để lộ dung nhan khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 1
Tổ ấm viên mãn của Kiều Oanh - Ảnh: Internet

 Kiều Oanh chia sẻ những hình ảnh chụp tổ ấm nhỏ cùng dòng trạng thái hạnh phúc, bên cạnh đó cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết đã giúp vợ chồng cô hoàn thành buổi tiệc cho bé. "Happy birthday Lốc thúi. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với con. Chúc con có tuổi sẽ có nhiều hành trình đẹp, đủ dũng cảm và sức khỏe để vượt qua mọi thử thách (mặc dù lười tập đi) Lốc nhen. Cả nhà đều yêu con", cô viết.

Hiếm hoi khoe ảnh mừng sinh nhật quý tử kháu khỉnh, vợ cũ Duy Nhân để lộ dung nhan khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 2
Vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ 1 con nhận được nhiều lời ngợi khen của cư dân mạng - Ảnh: Internet

 Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè và khán giả đã đồng loạt gửi nhiều lời chúc tốt đẹp mừng sinh nhật tới bé Lốc. Đồng thời, dân tình cũng không quên dành lời khen cho sắc vóc của Kiều Oanh ngày càng thăng hạng. Không khó để nhận ra hình ảnh của vợ cũ Duy Nhân vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp và rạng rỡ trong mọi khoảnh khắc.

Hiếm hoi khoe ảnh mừng sinh nhật quý tử kháu khỉnh, vợ cũ Duy Nhân để lộ dung nhan khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 3
Con trai của Kiều Oanh đã tròn 1 tuổi - Ảnh: Internet
Hiếm hoi khoe ảnh mừng sinh nhật quý tử kháu khỉnh, vợ cũ Duy Nhân để lộ dung nhan khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 4
Hiện tại, Kiều Oanh dành nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc và nuôi dạy con trai đầu lòng - Ảnh: Internet

 Được biết, hiện tại Kiều Oanh dành nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc và nuôi dạy con trai cưng. Thỉnh thoảng, cô cũng chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng luôn quấn quýt cùng cậu con trai bé bỏng.

Hiếm hoi khoe ảnh mừng sinh nhật quý tử kháu khỉnh, vợ cũ Duy Nhân để lộ dung nhan khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 5
Hình ảnh cá tính, sắc sảo của Kiều Oanh - Ảnh: FBNV

 Sau 5 năm chịu tang chồng, Kiều Oanh mới chấp nhận đi thêm bước nữa trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Ông xã của Kiều Oanh tên Đặng Hiếu, sinh năm 1988, người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Hiếm hoi khoe ảnh mừng sinh nhật quý tử kháu khỉnh, vợ cũ Duy Nhân để lộ dung nhan khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 6
Kiều Oanh tái hôn sau 4 năm chồng cũ Duy Nhân qua đời - Ảnh: Internet

 Tới tháng 7/2020, Kiều Oanh nhận được nhiều lời chúc mừng khi thông báo mang thai sau hơn nửa năm tái hôn. 5 tháng sau đó, trên trang cá nhân, Kiều Oanh lần đầu khoe cận mặt hình ảnh quý tử khiến nhiều người xuýt xoa trước diện mạo kháu khỉnh của cậu bé. Hiện tại, Kiều Oanh đã ổn định được cuộc sống. Ai cũng vui mừng cho Kiều Oanh vì thấy cô đang có cuộc sống rất ấm êm, hạnh phúc.

Hình ảnh khác lạ của vợ cũ cố người mẫu Duy Nhân sau hơn 1 năm tái hôn, hé lộ tổ ấm viên mãn bên con đầu lòng

Hình ảnh khác lạ của vợ cũ cố người mẫu Duy Nhân sau hơn 1 năm tái hôn, hé lộ tổ ấm viên mãn bên con đầu lòng

Vợ cũ của cố người mẫu Duy Nhân hiếm khi chia sẻ thông tin đời tư trên trang cá nhân.

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