HOT: Vợ Phan Thành đã hạ sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của bà mẹ 1 con hậu sinh nở gây ngỡ ngàng

Giải trí 20/10/2021 12:51

Không còn là đồn đoán, hình ảnh vợ Phan Thành ôm con nhỏ sau ca vượt cạn đã được người thân chia sẻ.

Phan Thành - Primmy Trương thu hút sự chú ý của công chúng vì xuất thân "trâm anh thế phiệt", quen biết nhiều người nổi tiếng dù không tham gia hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, cặp vợ chồng đã đón con trai đầu lòng. Theo đó, chính mẹ ruột của Primmy Trương - bà Xuân Trang đã chia sẻ tin vui này trong sáng ngày 20/10.

HOT: Vợ Phan Thành đã hạ sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của bà mẹ 1 con hậu sinh nở gây ngỡ ngàng - Ảnh 1
Hình ảnh Primmy Trương sau ca vượt cạn - Ảnh: Internet
HOT: Vợ Phan Thành đã hạ sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của bà mẹ 1 con hậu sinh nở gây ngỡ ngàng - Ảnh 2
Phan Thành luôn ở cạnh để chăm sóc vợ và con trai - Ảnh: Internet

 Một nguồn tin khác của Ngoisao.net cũng cho biết nàng dâu hào môn đã sinh thường quý tử được khoảng một tháng tại bệnh viện quốc tế, là lựa chọn của nhiều sao Việt như Phạm Quỳnh Anh, Hồ Ngọc Hà... Do giãn cách xã hội ở TP HCM nên lúc Primmy sinh xong, mọi người khó tới thăm mẹ và bé mà chủ yếu nhận tin vui qua mạng, điện thoại...

Có thể thấy gương mặt của Primmy Trương rất hạnh phúc khi nhìn thấy con trai trong những ngày đầu chào đời. Thiếu gia Phan Thành cũng cận kề vợ. Đây là quý tử đầu lòng của gia đình bề thế nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. 

HOT: Vợ Phan Thành đã hạ sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của bà mẹ 1 con hậu sinh nở gây ngỡ ngàng - Ảnh 3

Gương mặt cả hai đầy hạnh phúc khi nhìn được thiên thần vừa chào đời - Ảnh: Internet

 Bên cạnh tin vui trên, nhan sắc của bà xã Phan Thành cũng khiến nhiều người chú ý. Bởi lẽ sau khi trải qua một cuộc sinh nở căm go, Primmy Trương vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, sắc sảo. Mẹ bỉm sữa cũng được khen ngợi vì làn da đẹp không tì vết.

Trước đó, vào ngày 15/10, Primmy Trương cũng gây chú ý khi lộ diện bên bạn thân Ngọc Thanh Tâm giữa tin đồn đã sinh con. Vẻ ngoài của phu nhân hào môn được đánh giá là xinh xắn hơn hẳn.

HOT: Vợ Phan Thành đã hạ sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của bà mẹ 1 con hậu sinh nở gây ngỡ ngàng - Ảnh 4
Primmy Trương trong lần lộ diện gần đây nhất - Ảnh: Internet

 Phan Thành - Primmy Trương tổ chức "siêu" đám cưới hôm 29/1 tại khách sạn hạng sang ở TP HCM. Hôn lễ có sự góp mặt của hàng loạt sao Việt như: Hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sĩ Dương Triệu Vũ, hoa hậu Khánh Vân... Không gian tiệc cưới được trang hoàng bởi ekip chuyên thiết kế đám cưới xa xỉ bậc nhất Việt Nam

HOT: Vợ Phan Thành đã hạ sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của bà mẹ 1 con hậu sinh nở gây ngỡ ngàng - Ảnh 5

 Từ sau khi đám cưới, cả hai luôn giữ cuộc sống hôn nhân khép kín. Thậm chí thỉnh thoảng trong những dịp đặc biệt họ mới đăng tải một ít ảnh cưới. Cả Primmy Trương và Phan Thành đều hạn chế chia sẻ chuyện đời tư.

HOT: Vợ Phan Thành đã hạ sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của bà mẹ 1 con hậu sinh nở gây ngỡ ngàng - Ảnh 6
Bức ảnh cho thấy vòng 2 khác thường của con nàng ái nữ - Ảnh: Internet

 Chỉ khoảng 1 tháng sau hôn lễ, nhiều tin đồn cho rằng cô đang mang thai con đầu lòng khi vóc dáng có sự thay đổi, tăng cân và vòng 2 cũng to hơn khi diện váy ôm cơ thể. Tuy nhiên, người trong cuộc không lên tiếng về điều này, mọi đồn đoán cứ diễn ra. Đến hôm nay 20/10, người thân mới chính thức xác nhận cả hai đã đón quý tử đầu lòng. 

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