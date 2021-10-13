Dân mạng phản ứng gắt với bộ ảnh mừng sinh nhật của Đông Nhi: Bố mẹ lên đồ lồng lộn nhưng chỉ cho con gái mặc ... 1 chiếc bỉm?

"Chúc mừng sinh nhật mẹ Winnie. Hạnh phúc lớn nhất là có thật nhiều sức khoẻ và năng lượng để đủ sức chăm sóc cho những tình yêu lớn nhất đời mình. Cảm ơn tuổi 33 tuyệt vời và vô giá", giọng ca Ngọt ngào hạnh phúc chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Đông Nhi khiến nhiều người thích thú khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm của cả gia đình nhân dịp sinh nhật cô.

Tuy nhiên, điều khiến fan chú ý hơn cả là bé Winnie. Trái ngược với những bộ đồ đắt đỏ, chanh xả của bố mẹ, bé Winnie lại ở trần chỉ đóng mỗi chiếc bỉm. Thậm chí, trong một vài shot hình cho thấy Winnie còn bị “ra rìa” trong khi bố mẹ “bận” tạo dáng tình tứ.

Bộ ảnh đã lập tức thu hút sự chú ý của netizen bởi thần thái sang chảnh của cặp vợ chồng quyền lực của Vbiz. Nếu như Đông Nhi diện chiếc đầm đen quý phái cắt xẻ táo bạo khoe trọn vòng eo hút hồn thì Ông Cao Thắng lại bảnh bao trong bộ vets đen lịch lãm.

Điều này đã gây nên tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng. Dưới bài đăng hút hơn 19 nghìn lượt thích thì có hàng trăm lượt bình luận, đa phần đều chỉ trích concept chụp hình của nhà Nhi - Thắng.

Dân mạng cho rằng Đông Nhi cần cẩn thận hơn với hình ảnh của con gái khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng đây cũng chỉ là concept chụp hình kỉ niệm gia đình mà thôi, cũng không cần soi mói quá đà.

Trước đó vào tối 12/10 trên Facebook, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng đã chia sẻ bộ ảnh hội bạn thân có mặt đông đủ cùng mừng sinh nhật Đông Nhi. Trong ảnh tất cả mọi người đều mang khẩu trang nhưng có thể nhận ra sự xuất hiện của các nghệ sĩ như: Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh.

Hội bạn thân mừng sinh nhật mẹ Winnie - Ảnh: FBNV

Đồng thời, ông xã Ông Cao Thắng cũng đã đăng hình mình và con gái Wennie cùng chu môi đáng yêu để chúc mừng sinh nhật vợ. "Ba và Winnie hôn mẹ Ngọc thật nhiều. Mẹ Ngọc sinh nhật hạnh phúc nha", Ông Cao Thắng chia sẻ.

Ông Cao Thắng và con gái nhí nhố chu môi mừng sinh nhật Đông Nhi- Ảnh: FBNV

Trái với các nghệ sĩ khác luôn cố gắng giấu hình ảnh con trước công chúng, Đông Nhi và Ông Cao Thắng lại thoải mái chia sẻ hình ảnh bé Winnie lên mạng xã hội. Tâm sự về vấn đề này, Đông Nhi cho biết:

"Rất khó tránh khỏi việc mọi người nhận ra Winnie. Tất nhiên, chúng tôi sẽ luôn làm chỗ dựa cho con, nhưng cũng muốn Winnie cảm nhận và đón nhận tất cả những điều đến với mình như một sự hiển nhiên, theo cách tự nhiên nhất. Đôi khi tôi phân vân rằng mình giấu con, nếu bé ra đường có ai hỏi han thì biết trả lời thế nào? Chúng tôi muốn con hiểu rằng con sinh ra trong một gia đình có ba mẹ như vậy, tất cả những yêu mến và tình cảm mà mọi người dành cho con, con phải hạnh phúc và cám ơn mọi người vì điều đó”.

Gia đình Đông Nhi không ngại đăng ảnh con gái trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau chặng đường 12 năm yêu và kết hôn, đến hiện tại, vợ chồng Ông Cao Thắng và Đông Nhi vẫn là cặp đôi "kiểu mẫu" của làng giải trí Việt.