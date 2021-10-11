Con gái nuôi Phi Nhung xin khán giả 'đừng ép em Cường vào đường cùng', tiết lộ lời dặn dò của mẹ nuôi trước khi mất

Con gái nuôi Phi Nhung bất ngờ lên tiếng mong mọi người đừng dồn ép Hồ Văn Cường cũng như làm sáng tỏ sự việc Trang Trần vào nhà livestream lúc giữa đêm.

Chiều ngày 11/10, quản lý Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền cát-xê lẫn số tiền cố ca sĩ đã hứa lại cho gia đình Hồ Văn Cường. Song song đó, phía Hồ Văn Cường cũng đăng tải dòng trạng thái xin lỗi và xin khép lại mọi chuyện. Dù thế, dư luận vẫn dậy sóng và liên tục xuất hiện những ý kiến trái chiều. Phía Phi Nhung trả lại tiền cát-xê và tặng thêm 500 triệu cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Mới đây, Thiêng Ngân - con gái nuôi Phi Nhung - bất ngờ lên tiếng về những ồn ào đang xảy ra: "Em cũng nói cho tất cả cô chú anh chị có thể hiểu. Suốt cuộc đời của mẹ em làm việc không cần ai tung hô bất cứ gì, bây giờ mất đi lại bị bàn tán chửi rủa vì một chuyện 200 triệu? Ủa? 200 triệu đó có thể đo bằng công dưỡng, đo bằng công dạy hát, bằng bữa cơm hay bằng tìm trường cho đi học không ạ? Đo bằng cách nào cho đầy 200 triệu đây ạ?“.

Thiêng Ngân và Hồ Văn Cường đều là các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Nhắc đến Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân tỏ rõ sự lo lắng về tình trạng hiện tại của đàn em và tha thiết mong khán giả đừng “ép em ấy vào đường cùng”: “Cường chỉ cần suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời thôi, mẹ sẽ không bị réo miết như vậy. Cũng có thể bây giờ tâm lý em Cường không ổn định nên không trả lời được. Mọi người cũng đừng ép em ấy vào đường cùng, nếu một ngày nào đó em ấy không thể tiếp nhận nổi nữa mà làm việc gì đó thì chắc mẹ có vui không?

Mẹ cũng đã từng bảo vệ em ấy đến hết cuộc đời của mẹ, bây giờ em ấy có thể lên tiếng là mẹ vui lòng rồi. Hãy để em ấy bình tĩnh suy xét việc mình làm và trả lời. Chính những lời suy xét, chửi rủa của mọi người sẽ gián tiếp giết chết con người”. Thiêng Ngân chia sẻ, trước khi mất, Phi Nhung mong mọi người không tiếp tục chỉ trích Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, con gái nuôi Phi Nhung còn lên tiếng giải đáp thắc mắc của khán giả về việc tại sao không bảo vệ Cường mà để Trang Trần vào nhà livestream lúc nửa đêm: “Còn việc em bảo vệ mẹ cũng như bảo vệ em Cường như nào mà để người khác vào nhà hỏi cung thì em xin trả lời. Người lớn trong nhà cho phép cô ấy mới có thể vào được. Và cô ấy cũng không nói nặng lời gì cả, em Cường có thể không trả lời như mọi người đã thấy, thì thôi cũng không có gì hết. Cô ấy cũng chỉ mong rằng Cường có thể giải oan cho người mẹ đã khuất thôi. Cô ấy không hề có chửi rủa. Nên em mong cả nhà có thể hạn chế chỉ trích, để cho em Cường được bình tĩnh hơn cũng như là mẹ có thể yên nghỉ”, Thiêng Ngân cho hay. Thiêng Ngân giải đáp chuyện Trang Trần vào nhà hỏi chuyện Hồ Văn Cường lúc nửa đêm - Ảnh: FBNV Trước lời tâm sự, nhắn nhủ của Thiêng Ngân, khán giả đồng loạt để lại bình luận động viên Hồ Văn Cường và mong muốn ồn ào sớm chấm dứt để cố ca sĩ Phi Nhung có thể được yên nghỉ.

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