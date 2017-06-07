Hậu chia tay, Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại lộ ảnh thân mật

Giải trí 07/06/2017 21:56

Sau thông tin chia tay khiến người hâm mộ đầy tiếc nuối, mới đây Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại xuất hiện bên nhau thân mật như chưa từng rạn nứt.

Cách đây chưa lâu, trên trang nhà Instagram của mình, Huỳnh Anh bất ngờ viết status thông báo mình đang "độc thân vui tính" khiến không ít người bất ngờ.

Hậu chia tay, Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại lộ ảnh thân mật - Ảnh 1
Tiêu đề hình ảnh

Cụ thể, anh chàng viết rằng: "Độc thân vui tính rồi. Mà tạm thời không nhận lời yêu ai đâu nhé. Lo kiếm tiền và làm việc nè. Xin lỗi bản thân vì những ngày buồn bã. Happy single".

Còn về phía Hoàng Oanh, cô trả lời ngắn gọn rằng mình và Huỳnh Anh đã chính thức chia tay được một khoảng thời gian. Còn về lí do dẫn đến việc chia tay thì xin phép sẽ được chia sẻ sau vì hiện tại Hoàng Oanh đang phải chạy chương trình, bản thân cũng cảm thấy trống rỗng nên chưa nói thêm được gì. 

Hậu chia tay, Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại lộ ảnh thân mật - Ảnh 2
Hoàng Oanh xác nhận chia tay Huỳnh Anh sau 3 năm khiến người hâm mộ cặp đôi vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Internet

Hậu chia tay, Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại lộ ảnh thân mật - Ảnh 3
Hoàng Oanh đăng ảnh cùng bạn trai cũ và tự nhủ: "Hết lòng rồi chẳng nên buồn thêm chi nữa..."

Hậu chia tay, Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại lộ ảnh thân mật - Ảnh 4
Tối ngày hôm nay 7/6, Huỳnh Anh và Hoàng Oanh hội ngộ nhau tại một sự kiện giải trí. Cả hai đều diện vô cùng lộng lẫy và vẫn cực kỳ đẹp đôi. Dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn trò chuyện thân thiết như chưa hề có sự rạn nứt - Ảnh: Kênh14

Hậu chia tay, Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại lộ ảnh thân mật - Ảnh 5
Nhìn ánh mắt này của Huỳnh Anh, rất nhiều fan hâm mộ mừng thầm và cho rằng cả hai trông vẫn như đang thuộc về nhau. Nhìn ánh mắt Huỳnh Anh trao cho người yêu cũ, rất có thể anh vẫn yêu cô rất nhiều và sẽ có cơ hội tái hợp trong tương lai - Ảnh: Internet

Sao Việt làm 'cong cửa, méo ghế' vì photoshop cải thiện vóc dáng quá đà

Sao Việt làm 'cong cửa, méo ghế' vì photoshop cải thiện vóc dáng quá đà

Photoshop là công cụ đắc lực khiến sao Việt có những bức hình hoàn hảo không tì vết. Tuy nhiên, rất nhiều lần các sao bị 'gậy ông đập lưng ông' vì chỉnh ảnh quá đà.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Anh Hoàng Oanh chia tay Huỳnh Anh Hoàng Oanh tái hợp Huỳnh Anh Hoàng Oanh nghi vấn tái hợp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 14 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng