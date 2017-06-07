Hậu chia tay, Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại lộ ảnh thân mật

Sau thông tin chia tay khiến người hâm mộ đầy tiếc nuối, mới đây Huỳnh Anh - Hoàng Oanh lại xuất hiện bên nhau thân mật như chưa từng rạn nứt.

Cách đây chưa lâu, trên trang nhà Instagram của mình, Huỳnh Anh bất ngờ viết status thông báo mình đang "độc thân vui tính" khiến không ít người bất ngờ.

Cụ thể, anh chàng viết rằng: "Độc thân vui tính rồi. Mà tạm thời không nhận lời yêu ai đâu nhé. Lo kiếm tiền và làm việc nè. Xin lỗi bản thân vì những ngày buồn bã. Happy single".

Còn về phía Hoàng Oanh, cô trả lời ngắn gọn rằng mình và Huỳnh Anh đã chính thức chia tay được một khoảng thời gian. Còn về lí do dẫn đến việc chia tay thì xin phép sẽ được chia sẻ sau vì hiện tại Hoàng Oanh đang phải chạy chương trình, bản thân cũng cảm thấy trống rỗng nên chưa nói thêm được gì.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-huynh-anh-hoang-oanh-lai-lo-anh-than-mat-205571.html