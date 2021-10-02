'Gớt nước mắt' trước hình ảnh Phương Trinh Jolie đút rau câu cho Lý Bình ăn không cần muỗng ngoài đường phố, đã lâu lắm rồi chưa từng có được cảm giác như vậy đúng không?

Hôm qua, 1/10/2021 được ví như là "đêm giao thừa" của năm 2021 vì TP.HCM ra chỉ thị chính thức nới lỏng giãn cách xã hội và gỡ bỏ các chốt chặn, đồng thời cho phép người dân toàn thành phố được lưu thông ra đường khi có đầy đủ yếu tố theo chỉ thị 18.

Ở các con đường nổi tiếng của TP.HCM như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân đã bắt đầu xuất hiện lác đác để đi dạo phố, hít thở không khí trong lành sau khoảng thời gian dài giãn cách chỉ ở yên trong nhà ngột ngạt. Cặp đôi Phương Trinh Jolie - Lý Bình cũng có những khoảnh khắc tận hưởng không khí đường phố cùng nhau vào buổi tối. Tranh thủ khoảng thời gian lái xe đi công việc, đôi vợ chồng sắp cưới có dịp ghé qua đoạn đường quen thuộc của Phố đi bộ Nguyễn Huệ để hóng gió cho tinh thần thoải mái.