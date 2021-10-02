'Gớt nước mắt' trước hình ảnh Phương Trinh Jolie đút rau câu cho Lý Bình ăn không cần muỗng ngoài đường phố, đã lâu lắm rồi chưa từng có được cảm giác như vậy đúng không?

Hôm qua là ngày đầu tiên TP.HCM áp dụng nới lỏng giãn cách và không giới hạn thời gian người dân được phép ra đường. Vậy nên cặp đơi Phương Trinh và Lý Bình cũng đã tranh thủ đi dạo phố sau khoảng thời gian dài chỉ ở trong nhà.
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Hôm qua, 1/10/2021 được ví như là "đêm giao thừa" của năm 2021 vì TP.HCM ra chỉ thị chính thức nới lỏng giãn cách xã hội và gỡ bỏ các chốt chặn, đồng thời cho phép người dân toàn thành phố được lưu thông ra đường khi có đầy đủ yếu tố theo chỉ thị 18.
Ở các con đường nổi tiếng của TP.HCM như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân đã bắt đầu xuất hiện lác đác để đi dạo phố, hít thở không khí trong lành sau khoảng thời gian dài giãn cách chỉ ở yên trong nhà ngột ngạt. Cặp đôi Phương Trinh Jolie - Lý Bình cũng có những khoảnh khắc tận hưởng không khí đường phố cùng nhau vào buổi tối. Tranh thủ khoảng thời gian lái xe đi công việc, đôi vợ chồng sắp cưới có dịp ghé qua đoạn đường quen thuộc của Phố đi bộ Nguyễn Huệ để hóng gió cho tinh thần thoải mái.
Những khoảnh khắc đời thường của Phương Trinh - Lý Bình lập tức nhận được sự chú ý bởi vì rất lâu rồi người dân thành phố ai cũng mong mỏi có được khoảnh khắc vui vẻ như vậy mà không phải lo âu hồi hộp. Đặc biệt là cảnh Phương Trinh Joilie đút cho Lý Bình ăn món rau câu yêu thích mà không cần tới muỗng nĩa gì hết khiến ai nấy cũng đều cảm thấy hạnh phúc thay cho cặp đôi. Thật sự đã lâu lắm rồi, người ta chưa được có cảm giác đi dạo ngoài đường, ngồi bệt ở góc công viên và cùng nhau thưởng thức tại chỗ món ăn ưa thích như thế.
Phương Trinh Jolie cũng đồng thời đăng tải những hình ảnh đầu tiên của mình ở một góc phố quen thuộc nơi nhiều người thường chụp ở tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngoại trừ lúc ăn uống thì nữ ca sĩ tuân thủ đúng chỉ thị của nhà nước, không tháo khẩu trang ra bao giờ để bảo vệ bản thân và xã hội.