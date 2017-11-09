Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ khoảng thời gian đen tối chống chọi với bệnh tật khiến nhiều người kinh ngạc

Giải trí 09/11/2017 10:53

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã khiến nhiều người kinh ngạc và thương xót khi chia sẻ về chuyện cách đây 10 năm mình từng mắc bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã lần đầu tiên chia sẻ về khoảng thời gian phải vất vả chống chọi với bệnh tật. Câu chuyện của quán quân X-Factor - Nhân tố bí ẩn 2014 đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ dư luận bởi trước đây nữ ca sĩ luôn từ chối chia sẻ về vấn đề này.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ khoảng thời gian đen tối chống chọi với bệnh tật khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh 1
Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh: Internet

Giang Hồng Ngọc chia sẻ với Thời Đại: "Một ngày đẹp trời Ngọc ho rất dữ dội. Ngọc cứ nghĩ rằng ho bình thường. Nhưng đến khi ăn 1 viên kẹo vào, Ngọc thấy khó chịu và vào nhà vệ sinh để ho, tuy nhiên Ngọc chỉ ho ra máu thôi. Lúc đó không có ba mẹ Ngọc bên cạnh, Ngọc đã chạy ra ngoài nói với chị MC làm chương trình nhưng rồi cũng kết luận là chắc do ăn kẹo me làm rách cổ nên mới bị chảy máu. Về nhà, Ngọc không hề kể lại cho ba mẹ nghe. Ngọc còn nhỏ quá, chưa nhận thức được căn bệnh đó là như thế nào. Rồi đến ngày kia, Ngọc lo quá nhiều, ba mẹ mới đưa đi khám thì bác sĩ bảo Ngọc bị viêm phổi cấp tính".

Thời điểm nghe kết quả từ bác sĩ, bố mẹ nữ ca sĩ 8x như chết lặng và không thể ngừng khóc.

Giang Hồng Ngọc cho biết gia cảnh nhà cô rất khó khăn nên bố mẹ cô dành nhiều thời gian cho việc bươn chải cuộc sống. Chính vì thế, khi biết con mắc bệnh nặng, bố mẹ nữ ca sĩ đã tự trách bản thân rất nhiều vì đã không chăm sóc cho cô đến nơi đến chốn.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ khoảng thời gian đen tối chống chọi với bệnh tật khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh 2
Sau khi vượt qua bệnh tật, nữ ca sĩ 8x cảm thấy bản thân mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh: Afamily

Xúc động nhớ lại khoảng thời gian dài chữa bệnh, Giang Hồng Ngọc nói: "Để trị bệnh, Ngọc đã bỏ hơn một năm không đi làm MC và phải nghỉ ở lớp học nhạc. Một năm đó, Ngọc chỉ ở nhà đi chích thuốc và dưỡng bệnh thôi. Ngọc nghĩ tất cả là duyên, ông trời đã đẩy Ngọc đến đường cùng nhưng ông trời cũng mở ra cho Ngọc con đường đi rất lớn".

Trong khoảng thời gian điều trị bệnh viêm phổi nặng, nữ ca sĩ quê Đồng Nai đã từng có ý định từ bỏ sự nghiệp ca hát nhưng chính tình yêu âm nhạc đã tiếp sức cho cô vượt qua tất cả. 

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ khoảng thời gian đen tối chống chọi với bệnh tật khiến nhiều người kinh ngạc - Ảnh 3
Giang Hồng Ngọc đang lấn sân sang dòng nhạc Bolero và nhận được nhiều ý kiến tích cực từ công chúng - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau khi ra mắt album Bolero mang tên Bay về thời gian nhận được sự đón nhận và những phản hồi tích cực từ khán giả, Giang Hồng Ngọc tiếp tục khoe giọng ở dòng nhạc này khi tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo cùng với ca sĩ Hồ Phương Liên.

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