Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở

Giải trí 11/11/2021 11:07

10 năm sau scandal lộ ảnh nóng, bạn gái cũ 16 tuổi của Trần Quán Hy thay đổi chóng mặt, gây sốt vì thường xuyên khoe body bốc lửa.

Sau bê bối trấn động châu Á của Trần Quán Hy khi lộ ảnh nóng cùng loạt sao nữ đình đám, thì tới năm 2011, anh chàng lại cặp kè với 1 người mẫu mới chỉ 16 tuổi có tên Tạ Chi Huệ, loạt ảnh giường chiếu của hai người tràn lan trên khắp MXH khiến dân tình vô cùng thất vọng. Cũng sau scandal này mà cô người mẫu này vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 1

Loạt ảnh nóng năm xưa gây chấn động dư luận của Trần Quán Hy cùng Tạ Chi Huệ khi cô mới 16 tuổi.

10 năm sau scandal lộ ảnh nóng, Tạ Chi Huệ vđã trưởng thành và có sự thay đổi chóng mặt về nhan sắc. Cô sở hữu gương mặt như búp bê, vóc dáng cực kỳ bốc lửa. Cô cũng cực kỳ chăm khoe thân trên mạng xã hội, bức ảnh nào cũng khiến dân tình nóng mắt vì quá ư gợi cảm.

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 2

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 3

Người đẹp liên tục đăng ảnh phô phang khoe vòng 1 căng đầy.

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 4

Vòng một siêu bự, đẹp đến ná thở của cô người mẫu khiến dân mạng đứng ngồi không yên.

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 5

Người đẹp được cho là đã gọt mặt, làm mũi, phẫu thuật mở to mắt và bơm môi. 

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 6

Được biết, hiện tại cô không có việc làm, càng không có thu nhập nhưng gây choáng với cuộc sống sang chảnh, du lịch nhiều nơi, hàng hiệu thì dát từ đầu tới chân.

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 7

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 8

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 9

Cô nàng thường xuyên có những chuyến du lịch đắt đỏ.

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 10

Và khoe ảnh ăn hàng sang chảnh...

Gái xinh 16 tuổi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy hiện tại chăm khoe boby bốc lửa, ngực căng tràn, siêu to khổng lồ đến nghẹt thở - Ảnh 11

hay những món đồ hiệu tiền tỷ dù không có việc làm.

 

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng'

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng'

Dù chỉ mới sinh năm 2k4 nhưng thành tích 'khủng' của cô gái này đánh bay mọi đàn chị khi thu về 8 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

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