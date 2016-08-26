Đơn vị dùng hình ảnh Đan Lê trái phép bị phạt 50 triệu đồng

Thanh tra Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch quyết định xử phạt một công ty chăm sóc sắc đẹp 50 triệu đồng vì sử dụng hình ảnh diễn viên Đan Lê khi chưa được sự đồng ý.

Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch (Bộ VHTTDL) Vũ Xuân Thành vừa ký quyết định số 60/QĐ-XPVPHC, xử phạt một công ty cổ phần chăm sóc và làm đẹp tại Ba Đình, Hà Nội.

Công ty này đã sử dụng hình ảnh diễn viên Đan Lê trên website khi chưa được sự đồng ý của chị, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 51 Nghị định số 158 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Thanh tra Bộ VHTTDL yêu cầu đơn vị này tháo gỡ hình ảnh Đan Lê trên website công ty trước ngày 26/8, đồng thời xử phạt hành chính 50 triệu đồng.

Chia sẻ với Zing.vn về sự việc trên, nữ diễn viên cho biết cô quyết định khiếu nại lên Thanh tra Bộ VHTTDL vì công ty này có thái độ không hợp tác dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

"Trước đây, tôi cũng từng bị các website sử dụng hình ảnh vào mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý. Với mọi trường hợp, sau khi tôi phản hồi, họ đã xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh. Nhưng riêng trường hợp này, sau nhiều tháng yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh của tôi không có kết quả, tôi phải nhờ cơ quan quản lý văn hóa can thiệp" - Đan Lê nói.

Diễn viên Đan Lê không phải trường hợp duy nhất bị sử dụng hình ảnh trái phép cho mục đích quảng cáo, thương mại. Trước đó, nhiều người nổi tiếng khác như Hoa hậu Thu Thảo, Diễm Hương, Hồ Vĩnh Khoa... từng bức xúc vì bị "lợi dụng" hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, phần lớn nghệ sĩ chọn cách bỏ qua vì quy trình kiện tụng mất nhiều thời gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/don-vi-dung-hinh-anh-dan-le-trai-phep-bi-phat-50-trieu-dong-153018.html