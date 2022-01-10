Diệp Lâm Anh thông báo đã ly thân, chồng và mẹ chồng phản ứng ra sao?

Giải trí 10/01/2022 18:26

Mọi sự chú ý của cư dân mạng lẫn truyền thông đang dồn vào phía chồng và mẹ chồng của Diệp Lâm Anh.

Sáng nay (10/1), cả showbiz Việt chấn động vì phía Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân với chồng là thiếu gia Đức Phạm. Cô đã dọn ra khỏi nhà chồng được một tuần để về căn hộ chung cư cao cấp của mình nhằm ổn định cuộc sống cho bản thân và các con. Ngay lúc này, nhiều người đồ dồn sự chú ý vào phản ứng của gia đình chồng Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh thông báo đã ly thân, chồng và mẹ chồng phản ứng ra sao? - Ảnh 1

Diệp lâm Anh và chồng thiếu gia đã chính thức ly thân

Thiếu gia Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh đề nghị phía truyền thông báo chí nên hỏi Diệp Lâm Anh khi bị hỏi về chuyện ly hôn. Anh cũng từ chối nói về vấn đề người thứ ba như tin đồn đang diễn ra những ngày qua.

Còn về phía gia đình chồng của Diệp Lâm Anh mà tiêu biểu là mẹ chồng cô. Được biết, bà là người yêu thương và ủng hộ tinh thần cho Diệp Lâm Anh từ khi cô và chồng trục trặc tình cảm. Mẹ chồng cũng là người níu kéo con dâu ở lại với gia đình chồng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không có kết quả. Vài ngày qua, sau khi con dâu dọn ra ngoài ở, mẹ chồng Diệp Lâm Anh không đăng tải bất kì thông tin nào về việc con dâu dọn ra riêng. Bà chỉ đăng ảnh đi tiệc hay họp mặt cùng bạn bè mà thôi.

Diệp Lâm Anh thông báo đã ly thân, chồng và mẹ chồng phản ứng ra sao? - Ảnh 2

Diệp Lâm Anh thông báo đã ly thân, chồng và mẹ chồng phản ứng ra sao? - Ảnh 3

Mẹ chồng nữ diễn viên án binh bất động và không nhắc đến chuyện ly thân của con trai cùng con dâu

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Từ màn cầu hôn lãng mạn, ngôn tình, những tưởng cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh bên chồng thiếu gia giàu có sẽ êm đẹp nhưng cái kết lại “toang” vì nghi vấn người thứ 3.

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