Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai?

Có người cho rằng Thiên Trang chỉ có mác thôi chứ không hề làm được gì cả. Nhưng cô nàng này thực ra rất giỏi giang. Được biết, thu nhập bình quân mỗi tháng của cô gái trẻ này vào khoảng 70 triệu đồng/tháng, có những lúc kiếm được 100 triệu đồng/tháng.