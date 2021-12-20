Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai?

Giải trí 20/12/2021 07:18

Showbiz Việt có rất nhiều những nàng hot girl đình đám vừa xinh đẹp lại vừa giỏi kiếm tiền. Trong năm 2021, những nàng thơ toàn diện phải kể đến Khánh Vy, Thiên Trang và Ngọc Trân, Đoan Nghi đều là những cô nàng vừa tài năng lại có nhan sắc cực kì mặn mà.

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 1 

Cô nàng Khánh Vy sinh năm 1999 nổi tiếng trên mạng xã hội từ clip nhại 7 thứ tiếng

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 2 

Khánh Vy là một cô gái tài năng khi đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia với số điểm 28,03. Vừa rồi, cô đã tốt nghiệp bằng giỏi khoa quan hệ quốc tế học viện ngoại giao

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 3

Năm 2021 này có thể nói là một năm thành công của Khánh Vy khi cô được chọn làm MC của chương trình đường lên đỉnh Olympia

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 4 

Hiện tại, Khánh Vy sỡ hữu kênh Youtube với hơn 1,3 triệu người theo dõi. Fanpage Khánh Vy có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Cô gái xứ Nghệ được biết đến với nhiều vai trò: Youtuber, Vlogger, MC, phiên dịch viên...

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 5 

Ngoài ra hot girl 7 thứ tiếng còn làm nhiều người ngưỡng mộ khi tự mua xe cho bản thân và mua đất cho bố mẹ khi chỉ mới 22 tuổi

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 6 

Nhắc đến dàn hot girl có tài sản cá nhân khổng lồ, không thể không kể đến Hồ Thiên Trang- gương mặng hot trên instagram.

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 7 

Có người cho rằng Thiên Trang chỉ có mác thôi chứ không hề làm được gì cả. Nhưng cô nàng này thực ra rất giỏi giang. Được biết, thu nhập bình quân mỗi tháng của cô gái trẻ này vào khoảng 70 triệu đồng/tháng, có những lúc kiếm được 100 triệu đồng/tháng.

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 8
 Hot girl sinh năm 2001 này đã tự mình làm mẫu ảnh và các công việc khác để có thu nhập khủng ngay từ tuổi 19
Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 9 

Thiên Trang đã tự mua chung cư và trả học phí ngay từ khi còn ở giảng đường đại học

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 10 

Trên instagram của cô nàng ta có thể thấy những bức ảnh thể hiện cuộc sống sang chảnh, khá giả của mình

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 11 

Hồ Thiên Trang quả là cô gái vừa có nhan sắc lại có đầu óc kinh doanh

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 12
 Hot girl học đường Võ Ngọc Trân cũng lọt vào danh sách này. Cô nàng nổi tiếng nhờ nụ cười toả nắng và gương mặt baby của mình.
Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 13

Trong một lần được hỏi về thu nhập của mình, cô nàng đã không ngần ngại đăng ảnh app tính toán thu nhập với con số lên đến tiền tỷ 

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 14 

Cô nàng đã khiến cộng đồng mạng phải mắt chữ o mồm chữ a khi khoe hai sổ tiết kiệm và căn nhà trị giá 7,5 tỉ đồng lúc mới 19 tuổi

DDàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 15 

 Đinh Triệu Đoan Nghi (sinh năm 2002) tại Sa Đéc, một hot Instagram cũng lọt vào danh sách các hot girl giỏi kiếm tiền

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 16 

Ở tuổi 18, Đoan Nghi sở hữu chiều cao 1m65, số đo 3 vòng lần lượt là 86-57-95. Đây là chỉ số cơ thể mà biết bao cô gái mới lớn mơ ước.

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 17 

Nói về thu nhập của mình, Đoan Nghi cho biết, không có cát-xê thấp hẳn hay cao hẳn mà là ở mức ổn định. "Trước nay, một bộ đồ tôi chụp cho họ vẫn là giá mà tôi đưa ra, một bộ tầm 500-700.000 đồng", nữ sinh nói thêm.

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 18 

cô gái này cũng lần đầu tiết lộ mức thu nhập của bản thân. Theo đó, trước khi cuộc sống ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có tháng Đoan Nghi kiếm được khoảng gần 100 triệu đồng từ các công việc người mẫu ảnh, quảng cáo, kinh doanh thời trang…

Dàn hot girl Việt có thu nhập khủng năm 2021 gồm những ai? - Ảnh 19
 Đoan Nghi chia sẻ thêm về số lợi nhuận của mình: "Mình thường chỉ tiêu xài khoảng 30% số tiền làm được. Ngoài việc tiết kiệm tiền cho tương lai, tháng nào mình cũng dành một khoản để làm từ thiện." Người đẹp này quả có một trái tim nhân hậu.
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