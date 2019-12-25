Đàm Thu Trang mặc áo giấu bụng giữa ồn ào bầu bí, Cường Đô la vô tình tiết lộ giới tính em bé?

Giải trí 25/12/2019 16:05

Động thái mới đây của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang tiếp tục khiến dư luận hoài nghi về chuyện cặp đôi đã có tin vui sau gần nửa năm kết hôn.

Thời gian gần đây, Đàm Thu Trang liên tục vướng tin đồn bầu bí khi dân mạng vô tình "soi" vòng 2 của chân dài Lạng Sơn lớn bất thường. Trước những lời đồn đoán, vợ chồng "đại gia phố núi" không trực tiếp phủ nhận hay thừa nhận.

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Thông tin Đàm Thu Trang mang thai con đầu lòng xuất phát từ hình ảnh này - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, cặp đôi lại một lần nữa khiến dư luận bàn tán. Cụ thể trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường khoe bức ảnh cùng bà xã đón Giáng sinh ấm áp tại nhà riêng. Không chọn những trang phục khoe body thon gọn, chân dài Lạng Sơn lại diện áo rộng giấu bụng. Đây là phong cách được cô nàng ưa chuộng vài tháng gần đây.

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Chân dài Lạng Sơn diện đồ rộng mừng Giáng sinh bên ông xã - Ảnh: FB
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Hình ảnh được vợ 'đại gia phố núi' chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: FB
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Thời gian gần đây, cô nàng chỉ chụp ảnh nửa thân trên hoặc khéo léo che bụng - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, Cường Đô la bất ngờ chia sẻ bức ảnh bên một bé trai và tự nhân là "con rể". Ngay sau đó, một người bạn của doanh nhân phố núi cũng vào góp vui với bình luận ẩn ý: "Ông ngoại tương lai".

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Cường Đô la khoe 'con rể tương lai' dù chưa xác nhận chuyện vợ mang thai - Ảnh: FB

Động thái của Cường Đô la thu hút sự chú ý đặc biệt từ dân mạng. Không ít người hoài nghi nam doanh nhân đang ngầm thừa nhận chuyện bà xã đã có tin vui và con đầu lòng là một bé gái. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Cường Đô la chỉ đang đùa vui với bạn bè.

Giữa tin đồn mang thai, bà xã Cường Đô la lộ dấu hiệu tăng cân, ngày càng tích cực diện áo rộng che kín vòng 2

Giữa tin đồn mang thai, bà xã Cường Đô la lộ dấu hiệu tăng cân, ngày càng tích cực diện áo rộng che kín vòng 2

Trên trang cá nhân, loạt ảnh mới đây của bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý và làm dấy lên tin đồn cặp đôi đã có “tin vui”.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Nguyễn Quốc Cường Cường Đô La và Đàm Thu Trang

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