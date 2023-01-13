Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam lần đầu thủng lưới, Thái Lan gỡ hòa 1-1

Trong hiệp 2 của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022, Việt Nam lần đầu thủng lưới tại AFF Cup 2022.

Vào tối ngày 13/1/2023, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận đấu chung kết lượt đi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022) giữa đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) gặp đội tuyển Thái Lan (áo xanh).

Đội tuyển Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước từ khá sớm, khi ở phút 24, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới ĐT Thái Lan. Từ một đường mở bóng ở trung lộ nhằm vào cánh phải, Quế Ngọc Hải dâng lên rất cao. Anh thực hiện cú thả bóng vào trong vòng cấm địa cho Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới Thái Lan.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Việt Nam lần đầu thủng lưới tại AFF Cup 2022. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Theerathon, tiền đạo Poramet thoát xuống lừa qua Quế Ngọc Hải, rồi dứt điểm vào góc gần đánh bại Văn Lâm. Pha xử lý đẳng cấp của cầu thủ 24 tuổi giúp Thái Lan gỡ hòa 1-1.

Việt Nam lần đầu thủng lưới tại AFF Cup 2022 - Ảnh: VNExpress

Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan là chiến thắng, hoặc ít nhất không cho đối thủ ghi bàn vào lưới Văn Lâm. Chính bởi vậy, yêu cầu trước tiên mà ông Park cần đặt ra cho các học trò vẫn nằm ở sự chắc chắn, đặc biệt với các tiền vệ trung tâm hòng giảm tải cho hàng phòng ngự.

Muốn thế, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải và Tuấn Hải sẽ phải hoạt động rộng cũng như tranh chấp quyết liệt từ phần sân của Thái Lan mỗi khi mất hay có bóng để thể lực là vấn đề buộc ông Park phải lưu ý.

Đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Tổ Quốc

Đội hình thi đấu tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh

"HLV Park Hang-seo có một đối thủ xứng tầm cho trận chung kết AFF Cup 2022" Cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đang thu hút được sự quan tâm rất lớn, khi cả hai đội bóng đều thể hiện được phong độ ấn tượng trên con đường tiến vào trận chung kết.

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