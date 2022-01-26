Chồng cũ Lâm Khánh Chi trải lòng đăng tút 'ẩn ý' sau ồn ào chính thức ly hôn

Giải trí 26/01/2022 20:45

Hiện tại Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng đã chính thức ly hôn sau gần 5 năm kết hôn. Cuộc sống của cả hai cũng có nhiều sự thay đổi, đáng chú ý là chồng cũ Lâm Khánh Chi vừa đăng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân, khiến cư dân mạng dậy sóng.

Sau hôn lễ linh đình hồi năm 2016, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng có cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người mơ ước. Cặp đôi cũng đã chào đón em bé đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. 

Chồng cũ Lâm Khánh Chi trải lòng đăng tút 'ẩn ý' sau ồn ào chính thức ly hôn - Ảnh 1

Cứ ngỡ là cặp đôi ngôn tình, tuy nhiên sáng ngày 10/12, chồng của Lâm Khánh Chi đăng thông báo cả hai đã ly hôn sau 4 năm chung sống. Không lâu sau đó, Lâm Khánh Chi cũng xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi".  

Mới đây, chồng cũ Lâm Khánh Chi lại khiến cư dân mạng tò mò vì trên facebook cá nhân, Phi Hùng cập nhật ảnh mới kèm theo dòng trạng thái: "Có người đứt tay muốn cả thế giới biết, còn có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay".

Chồng cũ Lâm Khánh Chi trải lòng đăng tút 'ẩn ý' sau ồn ào chính thức ly hôn - Ảnh 2

Đáng chú ý là sau dòng trạng thái, bên dưới bài đăng của Phi Hùng, đông đảo dân mạng đã để lại bình luận động viên, khuyên nhủ anh hàn gắn với Lâm Khánh Chi, sum họp gia đình.

Tuy "người cũ" chia sẻ trạng thái đầy ẩn ý nhưng nữ ca sĩ vẫn lạc quan, tự trấn an bản thân. Cụ thể nữ ca sĩ vừa cập nhật dòng trạng thái mới với nội dung: " Ta nên biết chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng sốg là có được có mất, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng. Cuộc đời còn mênh mông lắm, biển người còn rộng vô cùng. Tâm đôi khi nên tĩnh lặng trước dòng đời quá biến động. Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ là ngày hôm qua. Cứ vui mà sống ban nhé". Có thể thấy, sau nhiều chuyện buồn, cô vẫn giữ vững tinh thần làm cho người hâm mộ yên tâm phần nào.

Chồng cũ Lâm Khánh Chi trải lòng đăng tút 'ẩn ý' sau ồn ào chính thức ly hôn - Ảnh 3

Mặc dù Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đã xác nhận với truyền thông cả hai đã chính thức ly hôn, tuy nhiên trong lòng người hâm mộ vẫn rất trông đợi cặp đôi này sẽ tái hợp. 

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