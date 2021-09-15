'Choáng' với cơ ngơi của ca sĩ Quang Lê: biệt thự trăm tỉ đi 'mỏi cả chân', ăn uống sang chảnh khó ai sánh bằng

Dân mạng phải "xỉu" trước độ giàu có, xa hoa của nam ca sĩ Quang Lê khi có cơ hội chiêm ngưỡng khối tài sản 'khổng lồ' của anh.
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Quang Lê là một trong những nam ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến nhờ vào giọng hát ngọt ngào. Anh hoạt động cả hai thị trường Việt Nam lẫn hải ngoại, đồng thời độ nổi tiếng vượt bậc đã giúp cho nam ca sĩ có được khối tài sản "khổng lồ". Hiện tại, giọng ca "Đập vỡ cây đàn" đã về Mỹ sau một thời gian dài "mắc kẹt" tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Thời gian gần đây, Quang Lê đã có dịp cho khán giả chiêm ngưỡng cơ ngơi của anh trên xứ cờ hoa. Biệt thự nhà vường rộng rãi đi "mỏi cả chân", cho đến chiếc xe sang chục tỉ và cuộc sống "như mơ" khiến cho ai cũng phải ganh tị.
Trong một video gần đây, khán giả bị "sốc" khi thấy nhiều vật dụng với số tiền lớn bị Quang Lê "đắp mền" vì không sử dụng, đơn cử như chiếc máy chiếu phim này.
Bên cạnh căn biệt thự "khủng" tại Mỹ thì Quang Lê còn sở hữu một ngôi nhà "dát vàng" tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nới về cuộc sống xa hoa hiện tại, Quang Lê đã từng tiết lộ thu nhập lớn của anh: "Nếu ước lượng con số thấp nhất ở thị trường hải ngoại thì mỗi tháng tôi kiếm ít nhất 40.000 USD (hơn 927 triệu đồng). Đó là cát-xê của những ngôi sao như tôi, như Lệ Quyên".