'Choáng' với cơ ngơi của ca sĩ Quang Lê: biệt thự trăm tỉ đi 'mỏi cả chân', ăn uống sang chảnh khó ai sánh bằng

Quang Lê là một trong những nam ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến nhờ vào giọng hát ngọt ngào. Anh hoạt động cả hai thị trường Việt Nam lẫn hải ngoại, đồng thời độ nổi tiếng vượt bậc đã giúp cho nam ca sĩ có được khối tài sản "khổng lồ". Hiện tại, giọng ca "Đập vỡ cây đàn" đã về Mỹ sau một thời gian dài "mắc kẹt" tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời gian gần đây, Quang Lê đã có dịp cho khán giả chiêm ngưỡng cơ ngơi của anh trên xứ cờ hoa. Biệt thự nhà vường rộng rãi đi "mỏi cả chân", cho đến chiếc xe sang chục tỉ và cuộc sống "như mơ" khiến cho ai cũng phải ganh tị.