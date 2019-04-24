Chi Pu mang những điều lần đầu tiên vào MV trở lại đường đua Vpop 2019

Sau gần 5 tháng kể từ MV “Mời anh vào team em”, Chi Pu chính thức trở lại đường đua V-POP bằng MV “Anh ơi ở lại” được phát hành vào đúng 20h ngày 23/04/2019. Trước đó, nữ ca sĩ tung teaser MV 30 giây hé lộ tạo hình thôn nữ ấn tượng cùng bối cảnh cổ trang đậm màu dân gian Bắc bộ, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trái với kịch bản cung đấu drama như nhiều dự đoán, MV “Anh ơi ở lại” gây bất ngờ khi xây dựng kịch bản dựa trên truyện cổ Tấm Cám mà trong đó Chi Pu hoá thân thành nàng Cám với câu chuyện tình từ mơ mộng ngọt ngào đến đẫm lệ bi thương. Vẫn giữ những tình tiết then chốt của câu truyện cổ quen thuộc nhưng khai thác dưới góc nhìn của Cám, MV “Anh ơi ở lại” mang đến cho khán giả cái nhìn mới mẻ, đầy cảm xúc về nhân vật vốn được cho là phản diện trong tích cũ. Cám trong “Anh ơi ở lại” là một cô gái yêu hết lòng nhưng không được hồi đáp, “mặc kệ đúng sai” làm mọi cách để có được người thương và rồi cuối cùng nhận kết cục cay đắng…

MV “Anh ơi ở lại” khắc hoạ rõ nét “vòng xoáy tình yêu” giữa các nhân vật. Đó là tình yêu mãnh liệt đến mù quáng của Cám với Hoàng thượng, là tình yêu thuỷ chung của Hoàng thượng dành cho Tấm, là tình yêu ngưỡng vọng của Tấm dành cho Hoàng thượng, và cuối cùng là tình yêu đơn phương của chàng thị vệ dành cho Cám – tình tiết ngoại truyện gây bất ngờ cuối MV. MV “Anh ơi ở lại” được thực hiện bởi ê-kíp của đạo diễn Nhu Đặng và nhà sản xuất trẻ Ngô Đài Trang, hai gương mặt 9x đứng sau thành công của nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám V-POP trước đó. Tham gia diễn xuất cùng Chi Pu (vai Cám) trong MV là các diễn viên Lãnh Thanh (vai Hoàng thượng), Mai Vân Trang (vai Tấm) và Lâm Bảo Châu (vai thị vệ). Đông đảo diễn viên quần chúng cũng được huy động, góp phần mang lại vẻ hoành tráng cho nhiều cảnh quay trong MV.

MV “Anh ơi ở lại” được quay suốt 2 ngày liên tiếp tại Làng Việt cổ Cố Viên Lầu (Ninh Bình) và Cố đô Lam Kinh (Thanh Hoá). Nếu như Cố Viên Lầu giúp tái hiện trong MV không gian đậm sắc Bắc bộ xưa với những mái nhà cổ từ thế kỷ 18 – 20 được phục dựng gần như nguyên bản, thì Lam Kinh – cố đô của triều Hậu Lê – lại mang đến cho MV vẻ hoành tráng, uy nghi chốn cung cấm. Chọn bối cảnh thời Hậu Lê nên khâu phục trang cũng được ê-kip đầu tư phù hợp không gian và thời gian. Giám đốc phục trang – Nhà thiết kế Nguyễn Dũng Minh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu để sản xuất những bộ trang phục và lựa chọn phục sức phù hợp nhất với từng nhân vật và bối cảnh trong MV. Từ trang phục của vua chúa, hoàng hậu đến thị vệ, binh lính, thôn nữ… đều được thiết kế, may đo kỹ lưỡng. “Anh ơi ở lại” còn gây thổn thức bởi giai điệu da diết cùng giọng hát đầy tâm trạng của Chi Pu. Đây là ca khúc ballad chính thức đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Chi Pu sau thời gian dài theo đuổi dòng nhạc EDM - Dance hiện đại vốn trở thành thương hiệu của nữ ca sĩ. Bài hát là một sáng tác của Đạt G. Nam nhạc sĩ – ca sĩ cũng bất ngờ góp giọng cuối ca khúc. MV “Anh ơi ở lại” của Chi Pu được phát hành chính thức lúc 20h ngày 23/04 trên kênh Youtube Chi Pu Official.

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