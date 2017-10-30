Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời

Được mệnh danh là “Nữ hoàng nội y”, Ngọc Trinh nổi tiếng với những trang phục hở bạo, khoe đường cong nóng bỏng của cơ thể. Người đẹp gốc Trà Vinh luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo đến dự các sự kiện. Đặc biệt, nữ diễn viên Vòng eo 56 cũng nhận không ít “gạch đá”, chỉ trích khi lộ vùng nhạy cảm kém duyên.

Tuy nhiên, mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ lời nhận xét tích cực của fan hâm mộ khi được gặp cô ngoài đời. Bài viết của gà cưng Vũ Khắc Tiệp thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.