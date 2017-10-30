Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời

Giải trí 30/10/2017 16:34

Bị mọi người nói thẳng mặt khi diện trang phục đời thường, Ngọc Trinh không nhịn được phải lên Facebook đăng dòng trạng thái gây choáng.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng nội y”, Ngọc Trinh nổi tiếng với những trang phục hở bạo, khoe đường cong nóng bỏng của cơ thể. Người đẹp gốc Trà Vinh luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo đến dự các sự kiện. Đặc biệt, nữ diễn viên Vòng eo 56 cũng nhận không ít “gạch đá”, chỉ trích khi lộ vùng nhạy cảm kém duyên.

Tuy nhiên, mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ lời nhận xét tích cực của fan hâm mộ khi được gặp cô ngoài đời. Bài viết của gà cưng Vũ Khắc Tiệp thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 1
Ngọc Trinh chia sẻ nhận xét tích cực của mọi người khi gặp cô ngoài đời - Ảnh: Internet

“Nữ hoàng nội y” chia sẻ: “Sao ở ngoài nhìn trẻ trung, nhí nhảnh và năng động quá vậy. Kiểu họ không tin là cùng 1 người cho đến khi họ gặp mình và biết mình. Một người trên báo thì sang chảnh quá, ai dè ở ngoài đơn giản không cầu kỳ chút nào, mặc đồ thì lại kín đáo nữa, nghe mà thấy thích gì đâu luôn á há há”.

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 2
Bài viết đã thu hút rất nhiều sự chú ý, quan tâm của các fan. Nhiều người hâm mộ cũng gửi đến Ngọc Trinh lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 3
Những người từng gặp "Nữ hoàng nội y" ở ngoài đời cũng khẳng định cô thân thiện và dễ thương - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 4
"Nữ hoàng nội y" khiến người nhìn đỏ mặt khi diện trang phục hở bạo đến sự kiện - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 5
Diện những bộ trang phục khoe da thịt tối đa như một sở thích của người đẹp gốc Trà Vinh - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 6
Cô nàng còn không e ngại diện những bộ nội y xuyên thấu để lộ những vùng nhạy cảm nhất - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 7
Những bộ ảnh nóng bỏng như thế này...

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 8
... không còn xa lạ với "Nữ hoàng nội y" - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 9
Thường xuyên diện trang phục nóng bỏng mỗi khi đi sự kiện, nhưng đời thường Ngọc Trinh lại mặc giản dị thế này - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 10
Diện quần jean áo thun, nữ diễn viên "Vòng eo 56" nhận được nhiều lời khen của fan - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời - Ảnh 11
Ngoài ra, Ngọc Trinh còn được nhận xét là hòa đồng và dễ gần - Ảnh: Internet

BTV Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ "người yêu" bí mật

BTV Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ "người yêu" bí mật

"Cách cư xử của Vân khiến tôi không chỉ cảm thấy mình được tôn trọng mà còn cảm thấy cô ấy thực sự xứng đáng với tình cảm của mình", BTV Ngọc Trinh chia sẻ.

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