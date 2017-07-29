Không dừng lại đó, hình ảnh cô gái được xem là "người đẹp hot nhất làng võ thuật" này còn được nhiều người biết đến với ấn tượng như một ngôi sao showbiz đang lên.

Theo Zing, Katleen Phan Võ sinh năm 1997, đang học chuyên ngành Khoa học xã hội tại Canada và có ước mơ trở thành luật sư. Cô theo nghiệp võ của cha từ lúc 9 tuổi và đang giữ đai đen tam đẳng. Ngoài trình độ và thành tích võ thuật khiến nhiều người hâm mộ và thán phục, cô nàng còn sở hữu một nét đẹp rất khác biệt và thu hút.

Chưa kể, mới đây, người ta còn phát hiện ra một thông tin khá thú vị về bí mật trong mối quan hệ gia đình của cô, đó là con gái của chưởng môn Nam Anh Vịnh Xuân này chính là con gái của cựu Hoa hậu điện ảnh, người mẫu, diễn viên Thanh Xuân - 'Nữ hoàng ảnh lịch' nổi tiếng một thời.

Con gái của võ sư chưởng môn và Nữ hoàng ảnh lịch

Katleen Phan Võ được biết đến là con gái “rượu” của chưởng môn Nam Anh nổi danh một thời, nhưng ít có ai biết được mẹ cô từng là người mẫu đẹp nhất Việt Nam, cựu Nữ hoàng ảnh lịch Thanh Xuân năm 1992. Bà đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá: Hoa hậu Điện ảnh 1992, Á hậu Thời trang TP.HCM, Á hậu thời trang châu Á 1994, Hoa hậu Điện ảnh 1994…

Theo Ngoisao.net, trong một lần diện kiến tình cờ, vị chưởng môn Nam Anh Vịnh Xuân xao động cõi lòng trước người mẫu xinh đẹp và ông biết rằng đây chính là người phụ nữ của đời mình, vì thế đã quyết tâm chinh phục bằng được người phụ nữ đó.

Chuyện tình của Thanh Xuân và ông xã Nam Anh như là một câu chuyện cổ tích đời thường. Trong một dịp tình cờ về thăm quê, võ sư Nam Anh trông thấy một cô gái xinh đẹp, trúng “tiếng sét ái tình” ngay lần gặp đầu tiên. Sau đó, ông tìm mọi cách để gặp gỡ làm quen.

Bằng sự thông minh, ông đã chiếm được trái tim của cô người mẫu xinh đẹp. Và rồi, họ yêu nhau và quyết định kết hôn sau 3 tháng. Đám cưới diễn ra chớp nhoáng nhưng cuộc sống hôn nhân của họ vồ cùng hạnh phúc.

Đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Thanh Xuân quyết định từ bỏ mọi thứ để cùng chồng sang Canada định cư và tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Suốt 20 năm bên nhau, họ đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái, vô cùng viên mãn.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Katleen Phan Võ - là con gái lớn của chưởng môn Nam Anh và Nữ hoàng ảnh lịch - cho biết, mẹ cô hiện ở nhà lo công việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Còn đại sư Nam Anh thì đã rời hẳn công việc của một luật sư và chuyên tâm dạy võ cho các học trò.

Katleen Phan Võ được nhiều người cho rằng có lợi thế vì sở hữu vẻ đẹp cá tính xen lẫn với nét đẹp dịu dàng nữ tính và rất thu hút ánh nhìn của người khác. Nhiều người đánh giá rất cao về tiềm năng lấn sân vào showbiz của cô, đi theo con đường của mẹ cô ngày xưa bước đi dang dở.

Song, hiện tại, Katleen khẳng định cô chỉ muốn chuyên tâm luyện võ và học hành, chưa có ý định tham gia vào lĩnh vực giải trí ở Việt Nam. Dù vậy, ông bà mình có câu "Ba mươi chưa phải là Tết", nhiều người hâm mộ vẫn nghĩ về một viễn cảnh không xa, làng giải trí sẽ chào đón một cái tên mới, một ngôi sao mới có tên Katleen Phan Võ.

Biết đâu bất ngờ, biết đâu... ?