Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính'

Giải trí 01/07/2017 11:47

Giữa tâm bão scandal 'mồi chài' bạn diễn nam, Bảo Thanh không hề lên tiếng, cô nàng vẫn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc bên chồng con.

Từ khi bị tố "mồi chài", "thả thính" nhiều bạn diễn nam, Bảo Thanh trở thành tâm điểm của dư luận. Vốn dĩ chủ đề kẻ thứ 3 luôn nhận được sự quan tâm cao, vì thế nữ diễn viên phim Sống chung với mẹ chồng nhận nhiều lời gièm pha, dè bỉu của dư luận.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo Thanh vẫn chưa lên tiếng về scandal của mình, lấy lý do bận việc riêng. Nhiều người cho rằng hành động này là thiếu tôn trọng khán giả, bị nói trúng "tim đen" nên không thanh minh được gì. Cũng có một số ý kiến lại nghĩ cách xử lý này thực sự thông minh, tránh lời qua tiếng lại để thêm ồn ào. Chính vì vậy, lời phản hồi tuyệt đối tin tưởng vợ từ chồng Bảo Thanh là cách hay nhất đáp trả dư luận.

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 1
Bảo Thanh đăng ảnh hạnh phúc để đáp trả dư luận - Ảnh: FBNV

Mới đây, Bảo Thanh chia sẻ loạt ảnh đi chơi cùng gia đình để chứng minh tổ ấm của mình vẫn hạnh phúc. Dường như scandal không hề ảnh hưởng đến tổ ấm hạnh phúc của cô.

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 2
Mới đây, Bảo Thanh chia sẻ ảnh cùng chồng đưa con trai đi chơi, mặc bão táp dư luận - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 3
Ảnh: FBNV

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 4
Ảnh: FBNV

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 5
Người chồng hết lòng bảo vệ nữ diễn viên, bất chấp nhiều lời đàm tiếu - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 6
Tháp tùng chuyến đi chơi còn có mẹ ruột của Bảo Thanh - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 7
Nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng vui vẻ đi chơi cùng mẹ và con trai - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh vui vẻ đi chơi cùng chồng sau scandal 'thả thính' - Ảnh 8
Ảnh: FBNV

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