Á hậu “Hoàng Thuỳ” muốn kết hôn và sinh 4 đứa con, Vbiz sắp có đám cưới khủng?

Vốn kín tiếng chuyện tình cảm, động thái của Á hậu này khiến ai nấy không khỏi bất ngờ.

Mới đây, Á hậu Hoàng Thuỳ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, chân dài bất ngờ lấp lửng chuyện muốn lấy chồng và sinh con.

Á hậu Hoàng Thùy bất ngờ lấp lửng chuyện muốn lấy chồng và sinh con. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn tiết lộ gia đình rất vui khi nghe cô bày tỏ muốn yên bề gia thất.

Hoàng Thuỳ bày bỏ mong muốn sớm có con.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn tiết lộ gia đình rất vui khi nghe cô bày tỏ muốn yên bề gia thất.

Bài đăng của của chân dài làng mốt khiến nhiều người bất ngờ, chưa rõ thực hư ra sao song cũng khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, chờ ngày cô lên xe hoa. Dưới phần bình luận, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn hóm hỉnh tiết lộ muốn sinh đến... 4 nhóc tỳ.

Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt.

Sau gần 3 năm chia tay tình ngoại quốc, vào tháng 12/2020, Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Cô đồng thời bày tỏ: "Tất cả những gì em muốn trong Giáng sinh là anh", kèm icon trái tim ngọt ngào. Từ đó đến nay cô chưa hề hé lộ thêm thông tin gì.

Mới đây, Hoàng Thuỳ khiến fan không khỏi lo lắng khi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại. Cụ thể, cô viết: "Cuối cùng đã xong show diễn mở màn sau những ngày nghỉ dài. Gắng gượng mãi, mình tưởng chừng như không thể đi được vì vừa xuất viện còn rất yếu".

Hoàng Thuỳ chia sẻ thêm: "Nguyên mùa dịch cố gắng để mình khoẻ mạnh nhất. Nhưng cuối cùng đến gần ngày mở cửa không thoát khỏi được. Sốt liên tục, nhập viện vẫn sốt, đau. Nằm ở bệnh viện điều trị 5 ngày mà mình lo vì sắp có show diễn không biết mình diễn được không. Sốt nó đốt người nhanh không tưởng, nhìn vô gương mình còn không nhận ra mình. Buồn không tả được. Ngày 18/10 đi thử đồ xong về thấy buồn vì người gầy đi nhiều. Hôm qua đi diễn đi giày mà nó đau. Hình như bệnh xong người đó đau hơn ngày thường nhiều".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-hoang-thuy-muon-ket-hon-va-sinh-4-dua-con-vbiz-sap-co-dam-cuoi-khung-461551.html