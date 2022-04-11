Á hậu “Hoàng Thuỳ” muốn kết hôn và sinh 4 đứa con, Vbiz sắp có đám cưới khủng?

Giải trí 11/04/2022 14:11

Vốn kín tiếng chuyện tình cảm, động thái của Á hậu này khiến ai nấy không khỏi bất ngờ.

Mới đây, Á hậu Hoàng Thuỳ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, chân dài bất ngờ lấp lửng chuyện muốn lấy chồng và sinh con.

Á hậu Hoàng Thùy bất ngờ lấp lửng chuyện muốn lấy chồng và sinh con. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn tiết lộ gia đình rất vui khi nghe cô bày tỏ muốn yên bề gia thất.

Á hậu “Hoàng Thuỳ” muốn kết hôn và sinh 4 đứa con, Vbiz sắp có đám cưới khủng? - Ảnh 1
 Hoàng Thuỳ bày bỏ mong muốn sớm có con.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn tiết lộ gia đình rất vui khi nghe cô bày tỏ muốn yên bề gia thất.

Bài đăng của của chân dài làng mốt khiến nhiều người bất ngờ, chưa rõ thực hư ra sao song cũng khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, chờ ngày cô lên xe hoa. Dưới phần bình luận, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn hóm hỉnh tiết lộ muốn sinh đến... 4 nhóc tỳ.

Á hậu “Hoàng Thuỳ” muốn kết hôn và sinh 4 đứa con, Vbiz sắp có đám cưới khủng? - Ảnh 2
 Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. 

Sau gần 3 năm chia tay tình ngoại quốc, vào tháng 12/2020, Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Cô đồng thời bày tỏ: "Tất cả những gì em muốn trong Giáng sinh là anh", kèm icon trái tim ngọt ngào. Từ đó đến nay cô chưa hề hé lộ thêm thông tin gì. 

Mới đây, Hoàng Thuỳ khiến fan không khỏi lo lắng khi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại. Cụ thể, cô viết: "Cuối cùng đã xong show diễn mở màn sau những ngày nghỉ dài. Gắng gượng mãi, mình tưởng chừng như không thể đi được vì vừa xuất viện còn rất yếu".

Hoàng Thuỳ chia sẻ thêm: "Nguyên mùa dịch cố gắng để mình khoẻ mạnh nhất. Nhưng cuối cùng đến gần ngày mở cửa không thoát khỏi được. Sốt liên tục, nhập viện vẫn sốt, đau. Nằm ở bệnh viện điều trị 5 ngày mà mình lo vì sắp có show diễn không biết mình diễn được không. Sốt nó đốt người nhanh không tưởng, nhìn vô gương mình còn không nhận ra mình. Buồn không tả được. Ngày 18/10 đi thử đồ xong về thấy buồn vì người gầy đi nhiều. Hôm qua đi diễn đi giày mà nó đau. Hình như bệnh xong người đó đau hơn ngày thường nhiều".

Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn?

Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn?

Động thái của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh được cư dân mạng đặc biệt quan tâm, chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh Hoàng Thuỳ

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó