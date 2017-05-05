“A Châu” – Lưu Đào khoe vẻ đẹp không tuổi

Mặc dù đã có chồng và hai con nhưng nữ diễn viên Lưu Đào vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Lưu Đào được xem là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của Trung Quốc. Không những sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, Lưu Đào còn là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, hết lòng giúp đỡ chồng và chăm sóc con.

Sau khi lấy chồng đại gia, Lưu Đào từng thông báo rời khỏi làng giải trí, nhưng sau khi sinh con không lâu, công việc làm ăn của chồng Lưu Đào xảy ra chuyện, Lưu Đào quay trở lại làng giải trí và làm việc không biết mệt mỏi để kiếm tiền phụ giúp chồng trong lúc khó khăn.

Được đánh giá là một cô gái vừa đẹp về ngoại hình vừa có tấm lòng nhân hậu, hết lòng vì chồng con, Lưu Đào được rất nhiều khán giả yêu mến.

Mặc dù giờ đây hai con đã lớn nhưng dường như dấu vết tuổi tác đã bỏ qua Lưu Đào, cô vẫn xinh đẹp, trẻ trung như ngày nào. Trong những tấm hình mới nhất, Lưu Đào luôn tự tin khoe vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

(Ảnh nguồn: Sina)

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